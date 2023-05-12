Хоррор Amnesia The Bunker пополнил коллекцию тех игровых проектов, разработчики которых всё никак не могут с первого раза рассчитать свои возможности и определиться с конкретной датой выхода. Как итог, мы сегодня имеем дело с очередным, уже третьим по счёту переносом релиза Amnesia The Bunker: если предполагалось, что игра поступит в продажу 23 мая, то сегодня релиз сместился вправо по графику на две недели и состоится 6 июня.
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По словам разработчиков, данное решение вызвано необходимостью исправить ещё оставшиеся в игре ошибки. Таким образом, Amnesia The Bunker выйдет в один день с Diablo IV, и остаётся только верить в то, что аудитории у этих двух игр никак не пересекаются. В противном случае, провала продаж не избежать. Многие дальновидные девелоперы в таких случаях предпочитают отложить релиз на ещё более долгий срок.
Напомним, что в Amnesia The Bunker мы в роли солдата Анри Клемана оказываемся в гигантском бункере времён Первой мировой войны и, полностью утратив воспоминания о том, как, почему и зачем мы сюда попали, должны найти из бункера выход.