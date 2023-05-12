Тут решение только одно: не выпускать плохой продукт. Но нет, это слишком сложно, лучше будем ныть.

Для тех, кто хотя бы время от времени просматривают игровые новостные ленты, не является секретом, что «вампирский» экшен Redfall от студии Arkane Austin выдался, мягко говоря, неудачным: чудовищные проблемы с оптимизацией, ничем не примечательный игровой процесс, заезженная сюжетная линия и полное отсутствие чего бы то ни было, за что можно «зацепиться» и добавить игре баллов. Как итог: полный провал и насмешки со стороны сотрудников других студий.

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Касательно насмешек, к слову, отдельные представители Arkane Austin уже даже начали жаловаться и выказывать своё огорчение относительно поведения коллег. В частности, художник окружений Сэди Бойд заявила, что не ожидала, что друзья, коллеги и сверстники будут шутить над Arkane и «радоваться» неудачному запуску Redfall, позволяя себе язвительные и унижающие достоинство девелоперов комментарии.

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Хотя западный мир привыкает жить в «пузыре», в котором исключены любые насмешки, издевательства и прочий так называемый буллинг, реальность, впрочем, ещё далека от этого утопического идеала, и против человеческой природы не попрёшь. Единственный выход — это не выпускать поделки, над которыми хочется смеяться и издеваться над их авторами. Но, боимся, это слишком сложный путь для современного разработчика. Ныть и обвинять других ведь гораздо проще, чем качественно выполнять свою работу.