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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Разработчики провальной Redfall жалуются, что коллеги по игропрому стали издеваться над ними
Тут решение только одно: не выпускать плохой продукт. Но нет, это слишком сложно, лучше будем ныть.
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Для тех, кто хотя бы время от времени просматривают игровые новостные ленты, не является секретом, что «вампирский» экшен Redfall от студии Arkane Austin выдался, мягко говоря, неудачным: чудовищные проблемы с оптимизацией, ничем не примечательный игровой процесс, заезженная сюжетная линия и полное отсутствие чего бы то ни было, за что можно «зацепиться» и добавить игре баллов. Как итог: полный провал и насмешки со стороны сотрудников других студий.

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Касательно насмешек, к слову, отдельные представители Arkane Austin уже даже начали жаловаться и выказывать своё огорчение относительно поведения коллег. В частности, художник окружений Сэди Бойд заявила, что не ожидала, что друзья, коллеги и сверстники будут шутить над Arkane и «радоваться» неудачному запуску Redfall, позволяя себе язвительные и унижающие достоинство девелоперов комментарии.

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Хотя западный мир привыкает жить в «пузыре», в котором исключены любые насмешки, издевательства и прочий так называемый буллинг, реальность, впрочем, ещё далека от этого утопического идеала, и против человеческой природы не попрёшь. Единственный выход — это не выпускать поделки, над которыми хочется смеяться и издеваться над их авторами. Но, боимся, это слишком сложный путь для современного разработчика. Ныть и обвинять других ведь гораздо проще, чем качественно выполнять свою работу.

#bethesda softworks #arkane studios #redfall
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