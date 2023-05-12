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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Психоделический хоррор Layers of Fear на Unreal Engine 5 обзавёлся системными требованиями
Для игры в 4K и с рейтрейсингом нужна RTX 3080 Ti.
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Психоделический хоррор Layers of Fear должен поступить в продажу в июне текущего года, разработчики из польских студий Bloober Team и Anshar собираются в скором времени презентовать демоверсию игры. Выход «демки» запланирован на 15 мая, в ближайший понедельник, по такому случаю был представлен отдельный 15-секундный тизер.

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Параллельно с этим разработчики представили подробные системные требования Layers of Fear, которые помогут определиться с режимами игры в зависимости от имеющейся конфигурации компьютера. Отдельно в требованиях, например, прописана система, на которой комфортно будет играть в хоррор в разрешении 2160p при 60 кадрах/с, высоком качестве рейтрейсинга и так далее.

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, низкое качество графики, технология временного масштабирования TSR в режиме «Баланс»):

  • ОС: Windows 10 64-битная;
  • процессор: Intel Core i5-4690 или AMD Ryzen 3 1200;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 Гбайт) или AMD Radeon RX 580 (4 Гбайт);
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 20 Гбайт (HDD, SSD).

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с, высокое качество графики, TSR в режиме «Баланс»):

  • ОС: Windows 10 64-битная;
  • процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Гбайт);
  • оперативная память: 12 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 20 Гбайт (SSD).

Рекомендуемые требования для трассировки лучей (1080p, 60 кадров/с, высокое качество рейтрейсинга, TSR в режиме «Баланс»):

  • ОС: Windows 10 64-битная;
  • процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 6800 XT;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 20 Гбайт (SSD M.2).

Рекомендуемые требования для трассировки лучей в 4K (2160p, 60 кадров/с, высокие качество рейтрейсинга, TSR в режиме «Баланс»):

  • ОС: Windows 10 64-битная;
  • процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (12 Гбайт);
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 20 Гбайт (SSD M.2).

Разработчики из Bloober Team и Anshar Studios также опубликовали свежий кинематографический трейлере Layers of Fear, целиком и полностью состоящий из вступления к грядущему психологическому хоррору. Ролик сходу погружает в атмосферу игры, знакомит с некоторыми его локациями и даже содержит несколько кадров, преисполненных символизма.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
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Выход Layers of Fear должен состояться в июне текущего года на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S.

#bloober team #layers of fear #anshar studios
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