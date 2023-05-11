Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Blizzard намерена выпускать новый контент для Diablo IV ежеквартально, платные боевые пропуски тоже будут
А кто-то сомневался?
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

Разработчики из компании Blizzard опубликовали на сайте большую заметку, посвящённую пострелизной поддержке ролевой игры Diablo IV. Больших откровений там ждать не стоит, авторы планируют добавлять контент в рамках квартальных сезонов. Внутриигровое содержимое первого сезона должно появиться в Diablo IV уже в середине-конце июля, но доступ к нему будет открыт только прошедшим основную кампанию игрокам.

реклама

С началом каждого нового сезона в клиенте Diablo IV можно будет заприметить новый боевой пропуск, цепочку квестов, а также прочие изменения в геймплее и балансе игры. «Сезонник» включает в себя 27 бесплатных уровней и 63 платных. Прохождение сезонных заданий обеспечит ускоренную прокачку пропуска. Авторы также хотят добавить туда новые легендарные предметы и прочие улучшения.

За убийство демонов и прокачку бесплатных уровней игроки будут получать особый ресурс — пепел. Его можно потратить на ускорение прогресса бонусы к получаемому золоту и другие вещи. К разным улучшениям «прикрутят» ограничения по уровню персонажа.

С платным боевым пропуском всё тоже относительно ожидаемо, ведь его покупка гарантирует доступ к уникальным косметическим предметам, а также премиум-валюте (платине). Последняя нужна для приобретения косметически предметов во внутриигровом магазине. Конечно, платину можно добыть и без платного боевого пропуска — просто путём покупки из магазина.

Платный боевой пропуск будет доступен в трёх вариантах: бесплатном, платном и ускоренном. Последний включает в себя доступ к первым 20 уровням и уникальную эмоцию для персонажа. Опять же, это стандартная практика для подобных случаев.

Авторы заверили, что косметические предметы сезона будут универсальными, а в магазине уже можно приобрести вещи, подходящие только определённому классу. Разработчики из Blizzard также рассказали, что при оформлении вещей для персонажей будут придерживаться мрачной стилистики — то есть, пёстрого «шмота» уровня Fortnite здесь точно не будет.

рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, с 12 по 14 мая компания Blizzard собирается провести стресс-тест серверов Diablo IV. Релиз проекта должен состояться 6 июня на ПК, PlayStation и Xbox. Те, кто предзаказал более дорогие издания, получат доступ к игре уже со 2 июня.

#blizzard #diablo iv
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Продюсер WoW заявил, что Blizzard покидают многие талантливые сотрудники, которых заставляют возвращаться в офис
Blizzard огласила системные требования Diablo IV — для 1080p@60 fps рекомендуется компьютер с видеокартой не слабее GeForce GTX 970
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
78
Бескомпромиссная геймерская сборка за 60 000р для любых игр в разрешении 1080р
12
Почему Артёмовск-Бахмут самая горячая точка в конфликте Украины с Россией
41
Главные игры мая 2023 года
15
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
16
Операционная система macOS: скрытые функции, советы и рекомендации
11
Во что поиграть в мае 2023 года
9
Чудеса оптимизации на примере некоторых консолей
19
12 видеокарт в мою коллекцию - в том числе двухчиповый монстр от nVidia
10
Российский искусственный интеллект: его место в мире, перспективы и вектор развития
2

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
20:50
Польши? Тогда уж Пруссии. А вот Лемберг да, придется-таки отдать.
Поляки будут называть российский Калининград как Królewiec
Артём Николаев
20:45
Россия что, делала львиную долю прибыли относительно мирового рынка? Вы, надеюсь, в курсе, что основные продажи делаются на консолях, а российским сегментом в этой части можно пренебречь.
GTA VI станет самой дорогой игрой в истории
El Grechko
20:40
А я тебе уже 2 раза ответил, что объяснение твоё - говно. Но я рад, что с третьего раза до тебя всё-таки дошло, что "ИЗДАТЕЛЬ" на которого ты пытался свалить вину, по сути тот же самый Майкрософт и ес...
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
Евгений Соколов
20:33
Только что-то на фронте Т-62 и Т-55 мелькать стали. Арматы на фронте не видать.
Т-14 «Армата» окажется не по зубам Leopard 2 и крайне опасен для M1 Abrams в случае применения в СВО
Евгений Сом
20:19
Вообще то так и есть ярый фанатизм = отсутствие мозгов в следовании за идолом. Надо брать то что лучше. Но реклама что у асус что у мси с их дракончиком как раз рассчитана на людей с уровнем развития ...
Как бренды превратились в «однорукого бандита», а видеокарты ASUS, MSI стоят на 35 000р больше
хахахер
20:18
чистить нацистов теперь будут до вашингтона
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
Vergo
20:17
Даже мосфеты более высокого качества (как и прочие виды комплектующих), увы, не гарантируют бесперебойную работу девайса. Пришлось столкнуться с таким случаем. ВК от знаменитого бренда, собранная на ...
Как бренды превратились в «однорукого бандита», а видеокарты ASUS, MSI стоят на 35 000р больше
хахахер
20:14
ядерная война,тут никчему.Изотопы,это на века
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
Гоогле Гооглев
20:13
С твоими мозгами, лучше помолчать, умнее выглядеть будешь
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
Zerus Zerus
20:09
Я не знаю почему вы так ЛГБТ и "дряни" всякой боитесь, которой вы только по телевизору видите. Вот я смотрю и ужасаюсь из-за вас соотечественников. Я вот не боюсь ЛГБТ честно, т.к не видел гей парадо...
В Китае представлены смартфоны Realme 11 с камерами до 200 Мп
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем