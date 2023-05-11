А кто-то сомневался?

Разработчики из компании Blizzard опубликовали на сайте большую заметку, посвящённую пострелизной поддержке ролевой игры Diablo IV. Больших откровений там ждать не стоит, авторы планируют добавлять контент в рамках квартальных сезонов. Внутриигровое содержимое первого сезона должно появиться в Diablo IV уже в середине-конце июля, но доступ к нему будет открыт только прошедшим основную кампанию игрокам.

реклама

С началом каждого нового сезона в клиенте Diablo IV можно будет заприметить новый боевой пропуск, цепочку квестов, а также прочие изменения в геймплее и балансе игры. «Сезонник» включает в себя 27 бесплатных уровней и 63 платных. Прохождение сезонных заданий обеспечит ускоренную прокачку пропуска. Авторы также хотят добавить туда новые легендарные предметы и прочие улучшения.

За убийство демонов и прокачку бесплатных уровней игроки будут получать особый ресурс — пепел. Его можно потратить на ускорение прогресса бонусы к получаемому золоту и другие вещи. К разным улучшениям «прикрутят» ограничения по уровню персонажа.

С платным боевым пропуском всё тоже относительно ожидаемо, ведь его покупка гарантирует доступ к уникальным косметическим предметам, а также премиум-валюте (платине). Последняя нужна для приобретения косметически предметов во внутриигровом магазине. Конечно, платину можно добыть и без платного боевого пропуска — просто путём покупки из магазина.

Платный боевой пропуск будет доступен в трёх вариантах: бесплатном, платном и ускоренном. Последний включает в себя доступ к первым 20 уровням и уникальную эмоцию для персонажа. Опять же, это стандартная практика для подобных случаев.

Авторы заверили, что косметические предметы сезона будут универсальными, а в магазине уже можно приобрести вещи, подходящие только определённому классу. Разработчики из Blizzard также рассказали, что при оформлении вещей для персонажей будут придерживаться мрачной стилистики — то есть, пёстрого «шмота» уровня Fortnite здесь точно не будет.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, с 12 по 14 мая компания Blizzard собирается провести стресс-тест серверов Diablo IV. Релиз проекта должен состояться 6 июня на ПК, PlayStation и Xbox. Те, кто предзаказал более дорогие издания, получат доступ к игре уже со 2 июня.