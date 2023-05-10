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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
GQ составил список 100 лучших игр всех времён по версии разработчиков и журналистов — к первому месту могут быть вопросы
Зато легендарной Tetris дали почётное третье место.
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Известный журнал GC опросил более 230 разработчиков, журналистов и авторов контента, чтобы составить ультимативный рейтинг «100 лучших игр всех времён». Разумеется, подобные списки в принципе не могут быть объективными, но журналистов можно похвалить за то, что они не стали замыкаться исключительно на своём мнении, а опросили действительное огромное количеством причастных к индустрии людей.

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Так, своими ответами поделились сотрудники и руководители студий Guerilla, Bungie, Naughty Dog, Arkane, CD Projekt RED, SEGA, Blizzard, BioWare и многих других. Если же говорить конкретно об именитых людях, то своё мнение в общении с GC высказали Тим Шейфер, Нил Дракманн и Рафаэль Калантонио. Всего было отправлено 300 запросов, на которые 239 человек прислали свои ответы.

Сам опрос и метод оценки полученных результатов выглядели следующим образом. Игры, занявшие 1 место, получали 10 баллов, за второе место выделялось 9 баллов и так далее до 10 места, за которое присуждался только 1 балл. Хотя бы один голос получили аж 652 игры.

А теперь перейдём непосредственно к списку, выглядит он следующим образом:

  1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  2. The Last of Us
  3. Tetris
  4. Bloodborne
  5. The Witcher 3: Wild Hunt
  6. Mass Effect 2
  7. Metal Gear Solid
  8. Portal 2
  9. Dark Souls
  10. Half-Life 2
  11. Resident Evil 4
  12. Disco Elysium
  13. The Legend of Zelda: Ocarina of Time
  14. Super Mario World
  15. Red Dead Redemption II
  16. The Elder Scrolls V: Skyrim
  17. Final Fantasy VII
  18. Super Mario 64
  19. Doom (1993)
  20. Elden Ring
  21. Halo: Combat Evolved
  22. World of Warcraft
  23. Bioshock
  24. Minecraft
  25. Pokémon Red & Blue
  26. The Legend of Zelda: A Link to the Past
  27. Street Fighter II
  28. The Last of Us Part II
  29. Journey
  30. Outer Wilds
  31. Shadow of the Colossus
  32. Deus Ex
  33. Metal Gear Solid 3: Snake Eater
  34. Uncharted 2: Among Thieves
  35. Portal
  36. Super Mario Bros 3
  37. Silent Hill 2
  38. Hades
  39. What Remains of Edith Finch
  40. Super Mario Galaxy
  41. The Sims
  42. Chrono Trigger
  43. Nier Automata
  44. The Elder Scrolls III: Morrowind
  45. Halo 3
  46. Destiny
  47. God of War
  48. Grand Theft Auto V
  49. Stardew Valley
  50. Spelunky
  51. Final Fantasy X
  52. Half-Life
  53. Dishonored 2
  54. Ico
  55. Hollow Knight
  56. Inside
  57. Final Fantasy IX
  58. The Elder Scrolls IV: Oblivion
  59. Fallout 3
  60. Super Metroid
  61. Grand Theft Auto III
  62. Castlevania: Symphony of the Night
  63. The Sims 2
  64. Persona 5
  65. GoldenEye 007
  66. Fallout New Vegas
  67. The Legend of Zelda: Wind Waker
  68. Thief: The Dark Project
  69. The Legend of Zelda: Majora's Mask
  70. Left 4 Dead 2
  71. Call of Duty 4: Modern Warfare
  72. Yakuza 0
  73. Final Fantasy VI
  74. Undertale
  75. Metroid Prime
  76. Pokémon Gold and Silver
  77. The Secret of Monkey Island
  78. Tony Hawk’s Pro Skater 2
  79. Tetris Effect
  80. Firewatch
  81. Fortnite
  82. Dragon Age: Origins
  83. Bioshock Infinite
  84. Shenmue
  85. Final Fantasy XIV: A Realm Reborn
  86. Civilization V
  87. Super Mario Odyssey
  88. The Last Guardian
  89. Hitman: World of Assassination
  90. Super Mario Kart
  91. Grand Theft Auto IV
  92. Mass Effect
  93. Fable II
  94. Okami
  95. Ultima Underworld: The Stygian Abyss
  96. Super Mario Bros
  97. The Return of the Obra Dinn
  98. Age Of Empires II: The Age of Kings
  99. Rez
  100. Star Wars: Knights of the Old Republic
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К самому распределению голосов можно относиться по-разному. Конечно, у каждого из нас есть свои фавориты. Но опубликованный выше «топ-100» был составлен именно с учётом мнения причастных к индустрии людей — то есть, тех, кто эти самые игры делает.

#игры
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