Известный журнал GC опросил более 230 разработчиков, журналистов и авторов контента, чтобы составить ультимативный рейтинг «100 лучших игр всех времён». Разумеется, подобные списки в принципе не могут быть объективными, но журналистов можно похвалить за то, что они не стали замыкаться исключительно на своём мнении, а опросили действительное огромное количеством причастных к индустрии людей.
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Так, своими ответами поделились сотрудники и руководители студий Guerilla, Bungie, Naughty Dog, Arkane, CD Projekt RED, SEGA, Blizzard, BioWare и многих других. Если же говорить конкретно об именитых людях, то своё мнение в общении с GC высказали Тим Шейфер, Нил Дракманн и Рафаэль Калантонио. Всего было отправлено 300 запросов, на которые 239 человек прислали свои ответы.
Сам опрос и метод оценки полученных результатов выглядели следующим образом. Игры, занявшие 1 место, получали 10 баллов, за второе место выделялось 9 баллов и так далее до 10 места, за которое присуждался только 1 балл. Хотя бы один голос получили аж 652 игры.
А теперь перейдём непосредственно к списку, выглядит он следующим образом:
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- The Last of Us
- Tetris
- Bloodborne
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Mass Effect 2
- Metal Gear Solid
- Portal 2
- Dark Souls
- Half-Life 2
- Resident Evil 4
- Disco Elysium
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
- Super Mario World
- Red Dead Redemption II
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Final Fantasy VII
- Super Mario 64
- Doom (1993)
- Elden Ring
- Halo: Combat Evolved
- World of Warcraft
- Bioshock
- Minecraft
- Pokémon Red & Blue
- The Legend of Zelda: A Link to the Past
- Street Fighter II
- The Last of Us Part II
- Journey
- Outer Wilds
- Shadow of the Colossus
- Deus Ex
- Metal Gear Solid 3: Snake Eater
- Uncharted 2: Among Thieves
- Portal
- Super Mario Bros 3
- Silent Hill 2
- Hades
- What Remains of Edith Finch
- Super Mario Galaxy
- The Sims
- Chrono Trigger
- Nier Automata
- The Elder Scrolls III: Morrowind
- Halo 3
- Destiny
- God of War
- Grand Theft Auto V
- Stardew Valley
- Spelunky
- Final Fantasy X
- Half-Life
- Dishonored 2
- Ico
- Hollow Knight
- Inside
- Final Fantasy IX
- The Elder Scrolls IV: Oblivion
- Fallout 3
- Super Metroid
- Grand Theft Auto III
- Castlevania: Symphony of the Night
- The Sims 2
- Persona 5
- GoldenEye 007
- Fallout New Vegas
- The Legend of Zelda: Wind Waker
- Thief: The Dark Project
- The Legend of Zelda: Majora's Mask
- Left 4 Dead 2
- Call of Duty 4: Modern Warfare
- Yakuza 0
- Final Fantasy VI
- Undertale
- Metroid Prime
- Pokémon Gold and Silver
- The Secret of Monkey Island
- Tony Hawk’s Pro Skater 2
- Tetris Effect
- Firewatch
- Fortnite
- Dragon Age: Origins
- Bioshock Infinite
- Shenmue
- Final Fantasy XIV: A Realm Reborn
- Civilization V
- Super Mario Odyssey
- The Last Guardian
- Hitman: World of Assassination
- Super Mario Kart
- Grand Theft Auto IV
- Mass Effect
- Fable II
- Okami
- Ultima Underworld: The Stygian Abyss
- Super Mario Bros
- The Return of the Obra Dinn
- Age Of Empires II: The Age of Kings
- Rez
- Star Wars: Knights of the Old Republic
К самому распределению голосов можно относиться по-разному. Конечно, у каждого из нас есть свои фавориты. Но опубликованный выше «топ-100» был составлен именно с учётом мнения причастных к индустрии людей — то есть, тех, кто эти самые игры делает.