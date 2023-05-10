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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Приключенческий экшен A Plague Tale: Requiem получил поддержку 60 кадров/с на консолях
Но только вот владельцев Xbox Series S порадовать нечем.
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Разработчики экшена A Plague Tale: Requiem добавили поддержку режима с 60 FPS — речь, конечно, идёт о версиях для консолей PS5 и Xbox Series X. А вот обладатели Xbox Series S насладиться более плавной картинкой не смогут.

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Обновлённая версия игры также получила несколько новых настроек на ПК, так или иначе связанных с оптимизацией производительности. Теперь количество отображаемых в кадре крыс и частота анимации «мохнатой» толпы поддаётся гибкой настройке. Разработчики из студии Asobo уверяют, что это должно положительным образом сказаться на производительности проекта, запущенного на слабой системе.

«Амиция и Гуго отправляются на юг, чтобы начать новую жизнь вдали от чумы и помочь Гуго обуздать родовое проклятие. Но силы Гуго просыпаются вновь, – и вот они, полчища крыс, несущие на серых спинах смерть и разрушение. Брат и сестра снова вынуждены бежать... На этот раз их ведет пророчество о далеком острове, который может стать ключом к спасению Гуго.

Узнайте вместе с героями, на что вы готовы пойти, чтобы выжить и спасти своих любимых. Нападайте скрытно или залейте свой путь кровью врагов, но что бы вы ни выбрали – к вашим услугам обширный арсенал оружия, инструментов и сверхъестественных способностей», — гласит официальное описание проекта.

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Подробнее про обновление для A Plague Tale: Requiem можно прочитать, например, на отдельной страничке в Steam. Там же можно узнать, что с момента релиза приключенческого экшена в октябре прошлого года он собрал более 7 тысяч отзывов, из которых 91 % — положительный.

#asobo studio #focus entertainment #a plague tale requiem
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