Хотя Star Wars Jedi Survivor показала себя как объективно неготовая к релизу видеоигра, удар по продажам это обстоятельство если и нанесло, то явно недостаточный для того, чтобы разработчики и издатель задумались о своих действиях. Наоборот: «Выживший» в плане продаж даже превзошёл ожидания Electronic Arts.
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Как заявил руководитель издательства Эндрю Уилсон в ходе отчёта перед инвесторами, Star Wars Jedi Survivor превзошла ожидания как самой Electronic Arts в целом, так и относительно продаж предыдущей игры — Star Wars Jedi Fallen Order — в частности
Релиз Star Wars Jedi Survivor состоялся в конце апреля. В новинке мы играем уже за ставшего мастером-джедаем Кэла Кестиса, которому предстоит продолжить выполнение задачи, поставленной перед ним в «Павшем Ордене».