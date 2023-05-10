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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Electronic Arts довольна результатами Star Wars Jedi Survivor и назвала их превзошедшими ожидания
Краткая характеристика современного геймера: плакать, колоться, но продолжать грызть кактус, генерируя бракоделам «кассу».
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Хотя Star Wars Jedi Survivor показала себя как объективно неготовая к релизу видеоигра, удар по продажам это обстоятельство если и нанесло, то явно недостаточный для того, чтобы разработчики и издатель задумались о своих действиях. Наоборот: «Выживший» в плане продаж даже превзошёл ожидания Electronic Arts.

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Как заявил руководитель издательства Эндрю Уилсон в ходе отчёта перед инвесторами, Star Wars Jedi Survivor превзошла ожидания как самой Electronic Arts в целом, так и относительно продаж предыдущей игры — Star Wars Jedi Fallen Order — в частности

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Релиз Star Wars Jedi Survivor состоялся в конце апреля. В новинке мы играем уже за ставшего мастером-джедаем Кэла Кестиса, которому предстоит продолжить выполнение задачи, поставленной перед ним в «Павшем Ордене».

#electronic arts #respawn entertainment #star wars jedi survivor
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