Сегодня свершилось чудо: ремейк System Shock, который пережил массу сложностей с разработкой, всё-таки увидит свет в конце этого месяца. Разработчики из Nightdive Studios объявили о том, что проект отправился в печать, или, как любят выражаться любители кальки с английского языка, «ушёл на золото».
реклама
В современном игропроме это событие означает, что процесс производства видеоигры завершён, осталось только дождаться формальной даты релиза, коей в данном случае является 30 мая, и которая теперь изменится только в случае форс-мажора. Вероятность такого форс-мажора хоть и незначительна, но существует: в последний раз перенос релиза уже отправленной в печать игры произошёл в 2020 году в случае с Cyberpunk 2077.