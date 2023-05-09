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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ремейк System Shock отправился в печать, релиз — в конце мая
Теперь, скорее всего, уже без переносов.
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Сегодня свершилось чудо: ремейк System Shock, который пережил массу сложностей с разработкой, всё-таки увидит свет в конце этого месяца. Разработчики из Nightdive Studios объявили о том, что проект отправился в печать, или, как любят выражаться любители кальки с английского языка, «ушёл на золото».

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В современном игропроме это событие означает, что процесс производства видеоигры завершён, осталось только дождаться формальной даты релиза, коей в данном случае является 30 мая, и которая теперь изменится только в случае форс-мажора. Вероятность такого форс-мажора хоть и незначительна, но существует: в последний раз перенос релиза уже отправленной в печать игры произошёл в 2020 году в случае с Cyberpunk 2077.

#nightdive studios #system shock #system shock remake
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