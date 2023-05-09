Состоявшийся ровно неделю назад релиз глобальной фэнтезийной стратегии Age of Wonders 4 был тепло встречен как обозревателями, так и геймерской публикой. Отмечено высокое качества продукта, что в современном геймдеве уже само по себе чудо, а также достойный игровой процесс, в котором удалось грамотно развить идеи предыдущих частей серии.
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И вот, сегодня стало известно, что за первые четыре дня продаж Age of Wonders 4 разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров, став, тем самым, самой быстро продаваемой игрой серии.
Дополнительно стало известно, что Age of Wonders 4 возглавила чарт «премиальных» (платных) видеоигр в Steam. Да, с недавних пор в Steam чарты разделены на «премиальный» и «всё вместе». Сделано это для того, чтобы в чарте было хоть какое-то разнообразие, а не бесконечное засилье CS:GO и Apex Legends.