Хорошей игре хорошие продажи, получается?

Состоявшийся ровно неделю назад релиз глобальной фэнтезийной стратегии Age of Wonders 4 был тепло встречен как обозревателями, так и геймерской публикой. Отмечено высокое качества продукта, что в современном геймдеве уже само по себе чудо, а также достойный игровой процесс, в котором удалось грамотно развить идеи предыдущих частей серии.

реклама

И вот, сегодня стало известно, что за первые четыре дня продаж Age of Wonders 4 разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров, став, тем самым, самой быстро продаваемой игрой серии.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Дополнительно стало известно, что Age of Wonders 4 возглавила чарт «премиальных» (платных) видеоигр в Steam. Да, с недавних пор в Steam чарты разделены на «премиальный» и «всё вместе». Сделано это для того, чтобы в чарте было хоть какое-то разнообразие, а не бесконечное засилье CS:GO и Apex Legends.