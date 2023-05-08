О существовании комедийно-криминального кооперативного боевика Payday 3 известно уже давно: активно за его разработку коллектив Starbreeze взялся после решения экономических проблем и реструктуризации. Выйти игра должна в текущем году, ну а уже летом нам пообещали показать первые кадры непосредственно игрового процесса.
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В детали Starbreeze вдаваться не стала, но учитывая тот факт, что летом не так уж и много игровых мероприятий, в рамках которых можно осуществить показ ожидаемого в узких кругах любителей Payday геймплея третьей номерной части серии, вероятнее всего, презентация состоится в июне в рамках Summer Game Fest. По крайней мере, это было бы наиболее логичным шагом.
В качестве целевых платформ для Payday 3 назначены PC и консоли текущего поколения.