Сервис GOG, принадлежащий компании CD Projekt, долгое время выходил данной польской конторе то в минус, то «в ноль». С некоторых пор он наконец-то начал расти и даже приносить прибыль. Сегодня о том, что GOG заработал $1,2 миллиона чистой прибыли, сообщило руководство CD Projekt.
реклама
Всего же на Европу в целом в GOG в 2022 году пришлось 53 % продаж, на Северную Америку — 37 %. Ещё 8 % пришлось суммарно на рынки Азии и Австралии с Новой Зеландией, ну и 2 % — на «остальной мир». По какой-то неведомой причине в CD Projekt решили напомнить о совершённой глупости с уходом с российского и белорусского рынков на фоне начала Россией её специальной военной операции на Украине, добавив при этом, что на РФ и РБ «исторически» приходилось 4 % продаж в сервисе.
Рекордным же для GOG остаётся 2020 год, на который пришёлся релиз Cyberpunk 2077. Затем CD Projekt, понимая, что релизы, подобные Cyberpunk 2077, случаются один раз в истории компании, и осознавая, что без них GOG является сугубо убыточным предприятием, провела его реструктуризацию. Как видим, пусть пока и незначительные, но всё же плоды этот процесс принёс.