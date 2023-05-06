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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Игровой магазин GOG в прошлом году заработал 1,2 миллиона долларов чистой прибыли
Это, мягко говоря, смешно, если честно.
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Сервис GOG, принадлежащий компании CD Projekt, долгое время выходил данной польской конторе то в минус, то «в ноль». С некоторых пор он наконец-то начал расти и даже приносить прибыль. Сегодня о том, что GOG заработал $1,2 миллиона чистой прибыли, сообщило руководство CD Projekt.

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Всего же на Европу в целом в GOG в 2022 году пришлось 53 % продаж, на Северную Америку — 37 %. Ещё 8 % пришлось суммарно на рынки Азии и Австралии с Новой Зеландией, ну и 2 % — на «остальной мир». По какой-то неведомой причине в CD Projekt решили напомнить о совершённой глупости с уходом с российского и белорусского рынков на фоне начала Россией её специальной военной операции на Украине, добавив при этом, что на РФ и РБ «исторически» приходилось 4 % продаж в сервисе.

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
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-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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13600K дешевле 30 тр в Регарде

Рекордным же для GOG остаётся 2020 год, на который пришёлся релиз Cyberpunk 2077. Затем CD Projekt, понимая, что релизы, подобные Cyberpunk 2077, случаются один раз в истории компании, и осознавая, что без них GOG является сугубо убыточным предприятием, провела его реструктуризацию. Как видим, пусть пока и незначительные, но всё же плоды этот процесс принёс.

#cd projekt #gog #gog.com
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