Казалось бы, причём тут санкции?

Вчера, 4 мая, появилась информация о том, что многие пользователи Xbox в России и Беларуси начали жаловаться на невозможность войти в свои аккаунты на консолях. При попытке авторизации владельцев игровых устройств встречала надпись «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна (0x80a40401)». Сначала не сразу было понятно, что спровоцировало появление такой ошибки.

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Для полноты картины стоит обязательно упомянуть, что с марта 2022 года Microsoft приостановила деятельность в России и Республике Беларусь, а недавно остановила гарантийное обслуживание Xbox. Что это говорит о Microsoft как о поставщике игровых устройств — можете подумать и написать сами. А также решить, стоит ли в 2023 году покупать консоль у производителя, который чётко дал понять, что не желает иметь ничего общего (и принимать деньги, что самое важное) с людьми, проживающими в России и Беларуси.

Ситуация с невозможностью войти в аккаунт на консолях Xbox получила своё развитие сегодня, 5 мая. Если верить многочисленным комментариям в Сети, Microsoft наложила ограничения на консоли, ввезённые в РФ из других стран. А вот владельцы Xbox Series X|S, купленные на старте и до ввода санкций, никаких проблем с подключением к своим аккаунтам не испытали.

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Случай с Xbox — очередное подтверждение того факта, что всякий производитель оборудования, присоединившийся к санкционной политике в отношении пользователей из РФ и РБ, может в любой момент ограничить работу такого оборудования удалённо. Заметьте, уже давно никто не говорит о том, что «санкции никак не затрагивают простых людей». Не говорят, потому что это давно уже не так.