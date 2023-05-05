По-другому и быть не могло. Ведь речь идёт о современном геймдеве.

«Вампирский» боевик Redfall от остинского подразделения студии Arkane уже получил широкую известность в игровой общественности. К сожалению, известность эта печальная, поскольку проект абсолютно не соответствует техническим требованиям к играм, а также не отличается увлекательным игровым процессом, параллельно встречая нас банальной сюжетной линией. И если сюжет и геймплей — это всё вкусовщина, то вот техническое состояние новинки уже является предметом объективного обзора. И специалисты Digital Foundry, занимающиеся как раз техническими обзорами видеоигр, соответствующую работу провели. Вердикт оказался предсказуемым.

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Как отметили обозреватели Digital Foundry, помимо колоссальных проблем с оптимизацией в Redfall наблюдаются ошибки с прогрузкой текстур и в целом их крайне низкое качество. С чем это связано, с абсолютной точностью сказать пока нельзя, но сам факт прямо свидетельствует о неготовности игры к релизу.

Также в Digital Foundry отметили поразительно низкое качество теней в Redfall, слабые анимации персонажей, а также сомнительное решение со статичной картинкой в катсценах — у обозревателей справедливо возникло ощущение, что Arkane Austin просто схалтурили и решили, что и так сойдёт.

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Производительность в комментариях не нуждается: на всех платформах она аховая, и это при учёте, что на консолях частота кадров и вовсе ограничена тридцатью кадрами в секунду. В общем, вердикт простой: технический кошмар и очень слабая реализация игры в целом; худшая игра Arkane Studios.