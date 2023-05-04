После анонса сетевого шутера Counter-Strike 2 игроки стали делать просто невообразимые вещи с кейсами в Global Offensive. Например, в марте был поставлен новый рекорд по количеству открытых лутбоксов — 39,5 млн. Цифра, казалось бы, невероятная, но она была сильно перебита уже в следующем месяце.
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Так, в апреле текущего года игроки в Counter-Strike: Global Offensive открыли рекордные 50,3 млн кейсов, что на 27 % больше прошлого рекорда. Знающие люди связывают такие невероятные показатели по открытым «коробкам» с добавлением кейса Anubis с необычной механикой. Его можно купить прямо в магазине по фиксированной цене, он же и оказался самым популярным предложением в апреле, на его долю пришлось 9,8 млн открытий. Если мы говорим о стандартной цене Anubis, то разработчики выручили только с его продажи 22 млн долларов.
Продолжая тему популярности кейсов, следует вспомнитьо Dreams & Nightmares и Fracture, выпадающие после матчей. Меньше всего открывали контейнер eSports 2013, который, как стало известно, не выпадает уже много лет — на него пришлось только 8615 открытий.