Понятие растяжимое, но спасибо уже и на том.

После череды провалов, которые пережила франшиза Jagged Alliance после её легендарной второй номерной части, мало у кого теплится надежда на то, что очередной проект в данной серии сможет «выстрелить». Причин на то несколько: фанаты культовой Jagged Alliance 2 верны только «двойке» как минимум в силу своего возраста, а новую аудиторию проектам в столь нишевом жанре военных тактик с элементами стратегии и ролевой игры создать поистине непросто.

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Тем не менее, Jagged Alliance 3 существует и уже активно готовится к релизу, который, как сегодня сообщили разработчики проекта, состоится уже летом текущего года. Конкретную дату девелоперы не назвали, но обозначение трёхмесячного «окна» релиза — это уже большой шаг.

В плане сюжета Jagged Alliance 3 во многом повторяет первую и вторую номерные части серии. Нам предстоит собрать отряд наёмников, отправиться в вымышленную страну третьего мира — в данном случае в Гранд-Чиен — и решить её проблемы, поскольку само государство на это почему-то вот никак не способно. Заявлено наличие огромного арсенала доступных средств уничтожения супостатов, а также десятки наёмников, включая и вернувшихся старых знакомых, каждый из которых обладает своими уникальными способностями, репликами, реакциями на происходящее, и так далее.

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За разработку отвечает коллектив Haemimont Games, который на стратегиях собаку съел. Хотелось бы верить, что в грязь лицом перед фанатами Jagged Alliance они не ударят. Впрочем, если всё же ударят, то мы ни капельки этому не удивимся.