Издательство Electronic Arts и разработчики из студии Codemasters представили F1 23 — новую редакцию популярного гоночного симулятора в мире «Формулы-1». Проект порадует наличием сюжетного режима «Формула победы 2», специальным хабом «Мир F1», объединяющим разные режимы. Ещё там будет сезонный контент и регулярные обновления.
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Отличительной особенностью F1 23 является наличие улучшенного управления, которое распространяется и на контроллеры благодаря технологии Precision Drive. Сюда же можно отнести новую физику болидов и новую систему прогресса с прокачкой за прохождение испытаний.
Также в F1 23 будет весь календарь сезона-2023 с трассами в Лас-Вегасе и Катаре, а также тремя классическими автодромами (Поль Рикар, Портимао и Шанхай) уже на релизе. Обещана поддержка кроссплея.
Симулятор F1 23 должен выйти 16 июня на PC (Steam, EA App, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Предзаказы уже стартовали, жителям России и Беларуси они недоступны.