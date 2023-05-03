Разработчики из студии Offworld Industries сообщили, что шутер Starship Troopers: Extermination появится в раннем доступе в Steam уже 17 мая. Это кооперативный боевик, действие которого происходит во вселенной кинофильма «Звёздный десант».
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Starship Troopers: Extermination предлагает игрокам принять участие в сражениях, предварительно разбившись на четыре команды по четыре участника. Цель довольно простая — дать отпор мерзким арахнидам, защитив от них базу, а также попутно выполняя квесты и собирая ресурсы.
Авторы проекта заверили, что боевая система и стратегические механики в предварительной версии игры будут сделаны добротно. Дата выхода финальной версии будет объявлена когда-нибудь потом. Сразу после выхода после релиза Offworld Industries нужно собирать информацию от первых игроков и вносить оперативные правки.