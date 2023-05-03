Всё так, как и должно быть.

Состоявшийся вчера утром релиз «вампирского» боевика Redfall, к полному отсутствию удивления у тех, кто привык к продуктам современной игровой индустрии, был признан сокрушительным провалом. Новинка отличилась полным отсутствием оптимизации, ничем не примечательным игровым процессом и очень слабой сюжетной составляющей. В общем, все три главных критерия провала в одном проекте.

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Как и следовало ожидать, в плане пользовательской активности Redfall также звёзд с неба не хватает: по статистике ресурса SteamDB, в Steam в данное творение остинского подразделения Arkane Studios практически не играют: пиковый «онлайн» за сутки составил четыре тысячи игроков, а за всё время с релиза — чуть больше шести тысяч игроков.

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Для сравнения, предыдущие игры Arkane на пике достигали в Steam показателей «онлайна» в 20 000 и более игроков. Очевидно, что жизненный цикл у Redfall будет совсем коротким, и винить в этом, кроме самих себя, разработчикам больше некого.