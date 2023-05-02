Главное — продолжать покупать игры по предзаказу.

«Вампирский» боевик Redfall от студии Arkane Austin, на который многие любители экшенов соответствующей тематики возлагали большие надежды, сегодня официально поступил в продажу. Учитывая состояние, в котором сейчас находится игровая промышленность с вошедшим в норму выпуском недоделанных и непроверенных сборок игр в релиз, чудес от Redfall никто особо не ожидал. И, как выяснилось, правильно делали.

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На момент публикации данной заметки средний пользовательский рейтинг Redfall в Steam составлял всего 30 %. Как пишут игроки, новинка представляет собой настоящий кошмар в плане оптимизации, а также не отличается ничем примечательным в плане игрового процесса: в данном аспекте в Redfall всё донельзя банально.

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Как справедливо отмечают игроки, неясно, за что издатель здесь требует 70 долларов/евро, и советуют переименовать новинку в Redfail. Вообще, главная трагедия современного игропрома заключается в том, что никого подобные расклады на релизах игр уже не удивляют. Возможно, игрокам следует проявлять хоть немного принципиальности и отказаться от практики оформления предварительных заказов, но пока что такой решимостью в геймерском сообществе даже не пахнет.