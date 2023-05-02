Разработчики из Respawn Entertainment опубликовали геймплейный трейлер нового сезона «Арсенал» условно-бесплатной королевской битвы Apex Legends. Параллельно с этим авторы рассказали о запланированных изменениях и улучшениях нового сезона.
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Как вы уже знаете, новой легендой игры станет харизматичный дедуля Баллистик — штурмовой боец, у которого есть интересные способности. Стоит дождаться официального перевода от Respawn, обычно это происходит в течение пары дней после публикации заметки на английском языке. Итак, у Баллистика есть:
- Тактическая способность Whistler — стреляет специальным снарядом, который заставляет оружие противника нагреваться при стрельбе. Сам перегрев уже наносит урон врагу.
- Пассивная способность Sling — возможность носить с собой третье оружие. «Обвесы» на него прикрепить нельзя, и вы поймёте сейчас почему.
- Ультимативная способность Tempest — при активации ближайшие союзники быстрее перезаряжают оружие и быстрее двигаются без него, получая также бесконечные боеприпасы. Баллистик при этом автоматически берёт третье оружие, которое улучшается до золотого.
Также в новом сезоне «Арсенал» игру ждут другие преобразования:
- существенно расширенное стрельбище (тестовый полигон для оружия и легенд);
- обновлённая карта «Край света»;
- система оружейного мастерства — за выполнение испытаний игрок будет получать уникальные награды;
- обновлённый рейтинговый режим, про который авторы обещали рассказать отдельно;
- боевой пропуск с легендарными обликами, переменными раскрасками и другими косметическими предметами.
Все подробности «Арсенала» размещены вот по этой ссылке. На момент написания новости заметка на сайте игры ещё не была переведена на русский язык (но обязательно будет, как и в предыдущие разы).
«Арсенал» стартует в Apex Legends уже 9 мая. До этой даты в игре проходит событие «Вуаль» с временным режимом «Глаз смерти», за участие в котором можно заработать награды.