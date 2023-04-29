Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Мрачный город Крат стал темой нового трейлера экшена Lies of P по сказке о Пиноккио
Очень мрачный.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Студия Neowiz опубликовала новый видеоролик с подробностями о ролевом экшене Lies of P. На этот раз авторы решили рассказать об основном месте действия игры — мрачном и полном опасностей городе Крат.

реклама

Название коротенького трейлера намекает о том, что нас ждёт какие-то дивные секреты места, в котором развернутся все события Lies of P. Забавный нюанс заключается в том, что продолжительность ролика составляет всего 38 секунд. Самих секретов за отведённое время, как вы понимаете, раскрыть получится немного при всём желании.

Авторы вновь акцентируют внимание на дивной архитектуре мира ролевого экшена про Пиноккио. Фанаты квестовой квадрологии Syberia точно подметят здесь что-то родное и близкое для себя. Автоматоны, явный перекос в сторону коричневого цвета в палитре красок, уютные узкие улочки с брусчаткой, донельзя классические вывески магазинов и непрекращающийся дождь — всё это успели показать авторы за неполные 40 секунд.

Главным героем Lies of P является мальчик-кукла Пиноккио, который пытается разыскать своего создателя Джепетто. Мальчиком, правда, протагониста уже трудно назвать — на экране бегает уже здоровый детина с модельной причёской. В своём путешествии он будет сталкиваться с уникальными врагами-автоматонами, выяснять отношения с боссами, а также использовать своё тело как оружие. Дело в том, что части тела Пиноккио можно заменять, открывая новые способности. Прокачивать оружие тоже нужно.

«Вы просыпаетесь на заброшенной железнодорожной станции в Крате, городе, охваченном безумием и жаждой крови. Перед вами лежит единственная записка, которая гласит: “Найдите мистера Джеппетто. Он здесь, в городе”.

Играйте за Пиноккио, марионеточного механоида, и сражайтесь со всем на своем пути, чтобы найти этого загадочного человека. Но не ждите никакой помощи на этом пути и не совершайте ошибку, доверяя кому-либо.

Вы всегда должны лгать другим, если хотите стать человеком. Вдохновлённая знакомой историей о Пиноккио, Lies of P представляет собой экшн-соулс-игру, действие которой разворачивается в жестоком темном мире Прекрасной эпохи. Всё человечество потеряно в некогда прекрасном городе, который теперь превратился в сущий ад, наполненный невыразимыми ужасами. Lies of P предлагает элегантный мир, наполненный напряжением, глубокую боевую систему и захватывающую историю», — гласит описание игры.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Lies of P поступит в продажу в августе текущего года на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Библиотеку игрового сервиса Game Pass этот проект тоже собой пополнит, поэтому на него стоит обратить внимание. Поддержка русского языка (субтитры) имеется.

#lies of p #neowiz
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видео: 11 минут прохождения второй главы Lies of P
Видео: 38 минут прохождения ролевого экшена Lies of P с главным героем Пиноккио
Прохождение ролевого экшена Lies of P по сказке о Пиноккио может растянуться на 60 часов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 ошибок при выборе комплетующих для игрового компьютера в 2023 году
38
Бесплатные промокоды для PlayStation
+
ВС РФ барражирующими боеприпасами "Ланцет" за 24 часа уничтожили пять зенитных систем ВСУ
4
Украинская винтовка Зброяр Z-10 - как полицейское или скорее гражданское оружие оказалось у ВСУ
7
Полный перечень из 808 танков, которые получит Киев – список доноров и спонсоров конфликта в Украине
4
Поворот на 180 или "Снова с Intel": про 3080ti, 4080, 5900x и 13900KF - история в двух частях
51
Intel B660 или B760 - разбираемся на примере AsRock B660m Pro RS и B760m Pro RS с i5 13400
2
США угрожают развернуть подводные лодки с ядерным оружием у китайских границ. Очередь за Китаем
9
Обзор M.2 PCIe 4 твердотельного накопителя Silicon Power UD90 на 2 ТБ
3
О популярных играх с ужасной оптимизацией и багами в день релиза
15

Сейчас обсуждают

Шамиль Джанболатов
23:58
Это в 4К что ли?
Видеокарты с менее, чем 24 ГБ памяти утратили актуальность — новейшие игры потребляют более 21 ГБ
Александр Пономарев
23:57
тут не только от оборотов, тут от формы лопастей и самого радиатора шум зависит
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
Александр Пономарев
23:37
3д марк не ставлю со времен 670 жирафа... в попугаи играть не интересно
Поворот на 180 или "Снова с Intel": про 3080ti, 4080, 5900x и 13900KF - история в двух частях
vitosol
23:32
Африка и в Африке Африке. А Окраина пофиг! Дядя Сэм не дал команду!
ООН поднимает тревогу в Судане, ибо бои продолжаются несмотря на перемирие
Za9c
23:25
А все государства схожи в своих действиях. Больше контроля над гражданами. Ведь так удобно всех под цифровой колпак.
Цифровой рубль будет внедрён не раньше 2024 года, но саму систему платежей пока даже не начали тестировать
Эдуард Красиков
23:18
Еще из Бахмута русских не выгнали, а уже Крымом грезят. Ну не сумасшедшие ли
Пригожин опять посетовал на нехватку боеприпасов и даже счёл возможным вывод ЧВК «Вагнер» из Бахмута
Walter Sullivan
23:12
Я бы и от 24 не отказался но цена
AMD в очередной раз напомнила NVIDIA, что в играх видеокартам нужны все 16Gb памяти, а не 8Gb
Konstantin Tigay
23:08
Не озоне кажется сейчас норм цены. От OMK - Озон Казахстан. Вроде как гарантия от Озон, наверное чуть лучше чем гарантия от Алика. Брал там 5900x не так давно за 24к с копейками.
Ryzen 5 7600X vs Ryzen 7 5800Х – выбираем лучший игровой процессор апреля для экономных геймеров
Женя Горелов
23:04
Купил 4 года назад, за 180 евро новую . Ещё работает)
Эксперт Цзя Минь: разговор лидеров Китая и Украины состоялся из-за проблем Киева на фронте
dmitry07
22:58
Видимо, по этой причины другие страны разрабатывают цифровые версии своих валют - от нечего делать.
Цифровой рубль будет внедрён не раньше 2024 года, но саму систему платежей пока даже не начали тестировать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем