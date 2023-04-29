Очень мрачный.

Студия Neowiz опубликовала новый видеоролик с подробностями о ролевом экшене Lies of P. На этот раз авторы решили рассказать об основном месте действия игры — мрачном и полном опасностей городе Крат.

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Название коротенького трейлера намекает о том, что нас ждёт какие-то дивные секреты места, в котором развернутся все события Lies of P. Забавный нюанс заключается в том, что продолжительность ролика составляет всего 38 секунд. Самих секретов за отведённое время, как вы понимаете, раскрыть получится немного при всём желании.

Авторы вновь акцентируют внимание на дивной архитектуре мира ролевого экшена про Пиноккио. Фанаты квестовой квадрологии Syberia точно подметят здесь что-то родное и близкое для себя. Автоматоны, явный перекос в сторону коричневого цвета в палитре красок, уютные узкие улочки с брусчаткой, донельзя классические вывески магазинов и непрекращающийся дождь — всё это успели показать авторы за неполные 40 секунд.

Главным героем Lies of P является мальчик-кукла Пиноккио, который пытается разыскать своего создателя Джепетто. Мальчиком, правда, протагониста уже трудно назвать — на экране бегает уже здоровый детина с модельной причёской. В своём путешествии он будет сталкиваться с уникальными врагами-автоматонами, выяснять отношения с боссами, а также использовать своё тело как оружие. Дело в том, что части тела Пиноккио можно заменять, открывая новые способности. Прокачивать оружие тоже нужно.

«Вы просыпаетесь на заброшенной железнодорожной станции в Крате, городе, охваченном безумием и жаждой крови. Перед вами лежит единственная записка, которая гласит: “Найдите мистера Джеппетто. Он здесь, в городе”.

Играйте за Пиноккио, марионеточного механоида, и сражайтесь со всем на своем пути, чтобы найти этого загадочного человека. Но не ждите никакой помощи на этом пути и не совершайте ошибку, доверяя кому-либо.

Вы всегда должны лгать другим, если хотите стать человеком. Вдохновлённая знакомой историей о Пиноккио, Lies of P представляет собой экшн-соулс-игру, действие которой разворачивается в жестоком темном мире Прекрасной эпохи. Всё человечество потеряно в некогда прекрасном городе, который теперь превратился в сущий ад, наполненный невыразимыми ужасами. Lies of P предлагает элегантный мир, наполненный напряжением, глубокую боевую систему и захватывающую историю», — гласит описание игры.

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Lies of P поступит в продажу в августе текущего года на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Библиотеку игрового сервиса Game Pass этот проект тоже собой пополнит, поэтому на него стоит обратить внимание. Поддержка русского языка (субтитры) имеется.