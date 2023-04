С элементами выживания, как же.

Разработчики из польской студии Covenant совместно с издательством Team17 опубликовали новый трейлер Gord — приключенческой стратегии в антураже славянского тёмного фэнтези. Данная студия, кстати, основана Стэном Джастом — бывшим продюсером не нуждающейся в представлении The Witcher 3: Wild Hunt. Трейлер его текущего проекта также раскрыл сроки релиза и дал чёткое представление о списке целевых платформ.

Gord — это приключенческая стратегия для одного игрока, в которой для выживания нужно построить целое поселение и обеспечить его полноценной защитой. Геймер возглавит племя Рассвета и отправится вглубь запретных земель. По пути ему нужно будет выполнять задания, которые помогут сформировать личности подопечных, а также повлияют на их благополучие и, простите, решат судьбу человечества. Ключевая миссия в Gord — это дать выданному на поруки населению выжить в мрачном фэнтезийном мире, вдохновлённом славянским фольклором.

Для выживания необходимо возводить полисады, развивать постройки и делать из обычного поселения неприступную крепость. Расширяться здесь крайне непросто, поскольку народу постоянно будут угрожать вражеские племена, ужасные чудовища и загадочные силы, которые таятся в лесу.

Важные аспект выживания людей — здоровье людей. Каждый аспект жизни — от болезни и голода до смерти родственников — влияет на их уровни здравомыслия и бремени. Важно следить за этими показателями: при достижении критического уровня у поселенцев начнётся паника и они даже могут отказаться выполнять приказы управляющего.

«Отправляйтесь за пределы поселения и проходите разнообразные испытания благодаря системе заданий Gord под управлением ИИ. Игровой процесс сосредоточен вокруг основной цели сценария. Одновременно с этим вы сможете принимать побочные задания, созданные при помощи процедурной генерации, и участвовать в случайных встречах. Отправляйтесь в глушь, охотьтесь на легендарных созданий, раскрывайте древние тайны или расправьтесь со зловещей скверной. Ждите сюрпризов.

Выберите один из множества сценариев и попытайтесь одержать победу. Возьмите задание попроще или примите невыполнимую миссию – гибкие настройки это позволяют! Выбирайте различные цели, размер уровня, интенсивность рейдов, игровое окружение, типы врагов, начальные ресурсы и даже погоду. И конечно же не забывайте об ужасах.

Ублажайте богов молитвами и получайте доступ к волшебству. Заклинания бывают разными: использовать их можно как для нападения, так и для обороны. Они помогут склонить ход битвы в вашу пользу. Прячьте территории от врагов, подчиняйте себе грозных чудовищ или обрушьте дьявольскую ярость на тех, кто осмелился вам перечить», — гласит официальное описание игры в Steam.

Проектируя вселенную Gord, разработчики вдохновлялись славянской мифологией и произведениями тёмного фэнтези. Составлять историю мира смогут и игроки, буквально подбирая страницы, вырванные из Летописи, которые разбросаны по игровому миру. Найти их – это дополнительное испытание для самых любопытных игроков. Собрав как можно больше страниц, геймер сможет узнать историю богов, познакомиться с древними лагерями и таинственными Шептунами.

Общаясь с журналистами по поводу своей «выживательной» стратегии Gord, Стэн Джаст подтвердил, что его игра поддерживает пользовательские сценарии с процедурной генерацией и гибкими настройками. Они позволяют выбрать уровень сложности, цели, размер уровня, интенсивность рейдов, окружение, типы врагов, начальные ресурсы и даже погоду. Разработчики утверждают, что в Gord механики из Frostpunk, Heroes of Might and Magic III, Don't Starve и RimWorld здесь тесно переплетаются и обеспечивают высокий уровень реиграбельности.

Про Gord до настоящего момента мы знали, что стратегия разрабатывается исключительно для ПК (в Steam у неё давно имеется своя страничка). А теперь в список целевых платформ также попали PlayStation 5, Xbox Series X и S. Релиз проекта должен состояться текущим летом, перевод на русский язык уже подтверждён (меню и субтитры).