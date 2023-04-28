Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Популярный градостроительный симулятор Cities: Skylines получит в мае финальное дополнение
После этого разработчики сосредоточатся на сиквеле.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Разработчики из студии Colossal Order анонсировали финальное дополнение для своего успешного градостроительного симулятора Cities: Skylines. Аддон, получивший название Hotels & Retreats, должен поступить в продажу 23 мая и добавить в игру курорты с отелями, а также другие туристические заведения. По случаю анонса DLC авторы также показали специальный трейлер.

реклама

С выходом Hotels & Retreats в игре станут доступны ещё три набора контента, после чего разработчики официально объявят о завершении поддержки первой части. Причина для такого решения вполне очевидная — команда хочет сосредоточить свои усилия на разработке и дальнейшей поддержке недавно анонсированного сиквела.

Что до финальных наборов с контентом, то выглядят они следующим образом:

  • Industrial Evolution — набор зданий, представляющих разные эпохи индустриального строительства, где найдётся место как красным постройкам с красными кирпичными стенами, так и современным промышленным комплексам.
  • Railroads of Japan — добавит в игру железнодорожные пейзажи, вдохновленные Японией.
  • Brooklyn & Queens — набор жилых зданий средней этажности, вдохновлённых американскими городами.

«Cities: Skylines предлагает по-новому взглянуть на классический жанр градостроительного симулятора. Эта игра как нельзя лучше передает возникающие перед градоначальником трудности и позволяет создать настоящий мегаполис, одновременно привнося в игру приятные новшества.

Создатели игры принимали участие в разработке серии Cities in Motion, поэтому игра отличается высокореалистичной транспортной системой. Можно использовать модификации, чтобы настроить игровой процесс по своему вкусу, наслаждаясь многоуровневой симуляцией жизни города. Вас сдерживают только пределы вашего воображения!» — напоминают о философии игры разработчики.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Cities: Skylines вышла 10 марта 2015 года в Steam. За это время популярный градостроительный симулятор получил невообразимое количество дополнений, которые делали создаваемые игроком поселения более уникальными и разноплановыми. За прошедшие восемь лет игра собрала свыше 169 тысяч отзывов в магазине Valve, из которых 93 % — положительные.

#colossal order #cities skylines
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Градостроительный симулятор Cities: Skylines II официально анонсирован
Разработчики Cities: Skylines рассказали о последних дополнениях для легендарного градостроительного симулятора
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Статья, как не надо оптимизировать параметры более-менее новых видеокарт NVidia
40
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
50
Сравнение и тесты Core i5 12400 и Core i5 13400 с DDR4 - какой процессор выбрать в 2023 году
12
Несколько причин - почему не стоит покупать последнее поколение процессоров AMD и видеокарт Nvidia
29
10 ошибок при выборе комплетующих для игрового компьютера в 2023 году
26
Core 2 Quad Q9400 - 15 лет спустя
66
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра на AMD (Апрель)
1
Windows 11: скрытые функции, советы и рекомендации
13
Все про Cities: Skylines II - некстген графика, динамические сезоны, мультиплеер и судьба "Чирпера"
11
Пилот F-35 ВВС США: "Хьюстон, у нас проблемы - мой самолет не распознает российские ЗРК С-300"
2

Сейчас обсуждают

Za9c
17:29
Типичный современный высер ААА студии. Как можно выпустить настолько забагованное дерьмо? Есть же отдел тестировщиков, которые должны на всех конфигах из системных тербований тестить поделие своё и да...
Топовая RTX 4090 не справляется со Star Wars Jedi: Survivor
Шишенбекстор
17:29
не давай ему номер, он секс услуги будет свои рекламировать
На Украине заявили о готовности к началу контрнаступления
BigCar
17:25
Если у разработчиков руки из задницы, то и в Тетрисе RTX 4090 будет выдавать 35-45 кадров в 1080р.
Топовая RTX 4090 не справляется со Star Wars Jedi: Survivor
Mekanika
17:24
Ну вот, а я надеялся на пенсии наслаждаться Windows 10 50H2, но меня обманули! >:-|
22H2 является последней версией Windows 10
BigCar
17:22
Для какого разрешения ей мало 8 гигов?
GeForce RTX 4060 Ti устарела ещё до анонса – видеокарта получит 8 Гб медленной видеопамяти Samsung
Дмитрий
17:19
Win11 22Н2 22621.1555, предпоследний стабильный, установлен настроен и забекаплен! Можно ковырять! Восстановить так же 4-5 минут не проблема!)))
Microsoft отказалась от дальнейшего выпуска крупных обновлений Windows 10
Игорь Быков
17:19
В этом плане мне нравится андроид. Все устанавливается из автономных пакетов и не требует зависимостей вообще.
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
Ua_is_shit
17:19
параша это то место, где заканчивают свои дни такие как ты)) приказываю тебе хрюкнуть ещё в ответ) выполняй, рабыня)
Минобороны Украины: Украинское контрнаступление будет неожиданным
Артём Николаев
17:19
Нвидия как обычно. Тащит только те проекты, которые вышли до железки.
Топовая RTX 4090 не справляется со Star Wars Jedi: Survivor
Ua_is_shit
17:16
а за щеку тебе не дать? или это только твоей свиномамаше можно?)) звони напрямую Пригожину и адресок ему свой отправь заодно, найдутся свободные ребята, успокоят тебя раз и навсегда, чтоб не хрюкал по...
Минобороны Украины: Украинское контрнаступление будет неожиданным
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем