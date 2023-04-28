После этого разработчики сосредоточатся на сиквеле.

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Разработчики из студии Colossal Order анонсировали финальное дополнение для своего успешного градостроительного симулятора Cities: Skylines. Аддон, получивший название Hotels & Retreats, должен поступить в продажу 23 мая и добавить в игру курорты с отелями, а также другие туристические заведения. По случаю анонса DLC авторы также показали специальный трейлер.

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С выходом Hotels & Retreats в игре станут доступны ещё три набора контента, после чего разработчики официально объявят о завершении поддержки первой части. Причина для такого решения вполне очевидная — команда хочет сосредоточить свои усилия на разработке и дальнейшей поддержке недавно анонсированного сиквела.

Что до финальных наборов с контентом, то выглядят они следующим образом:

Industrial Evolution — набор зданий, представляющих разные эпохи индустриального строительства, где найдётся место как красным постройкам с красными кирпичными стенами, так и современным промышленным комплексам.

Railroads of Japan — добавит в игру железнодорожные пейзажи, вдохновленные Японией.

Brooklyn & Queens — набор жилых зданий средней этажности, вдохновлённых американскими городами.

«Cities: Skylines предлагает по-новому взглянуть на классический жанр градостроительного симулятора. Эта игра как нельзя лучше передает возникающие перед градоначальником трудности и позволяет создать настоящий мегаполис, одновременно привнося в игру приятные новшества.

Создатели игры принимали участие в разработке серии Cities in Motion, поэтому игра отличается высокореалистичной транспортной системой. Можно использовать модификации, чтобы настроить игровой процесс по своему вкусу, наслаждаясь многоуровневой симуляцией жизни города. Вас сдерживают только пределы вашего воображения!» — напоминают о философии игры разработчики.

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Cities: Skylines вышла 10 марта 2015 года в Steam. За это время популярный градостроительный симулятор получил невообразимое количество дополнений, которые делали создаваемые игроком поселения более уникальными и разноплановыми. За прошедшие восемь лет игра собрала свыше 169 тысяч отзывов в магазине Valve, из которых 93 % — положительные.