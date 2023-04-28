Более 1 миллиона пользователей Steam добавили её в список желаемого.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Разработчики из студии Shiro Games раскрыли предварительную информацию о продажах своей тактической ролевой игры про наёмников Wartales. Как оказалось, с момента выхода проекта в раннем доступе и до сегодняшнего дня проект купили более 600 тысяч раз.

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Напомним, версия 1.0 вышла совсем недавно — 12 апреля. Раньше Wartales находится в раннем доступе, пробыв там в совокупности почти полтора года. По последним данным, релиз финальной версии Wartales поспособствовал удерживанию проекта в почётном топ-10 магазина Valve по выручке. Разработчики поблагодарили фанатов тактической ролевой игры за проявленный интерес.

Так, генеральный директор студии Shiro Games Николя Каннасс дал понять, что сотрудники его команды переполнены благодарностью за положительные отзывы сообщества. «Более 600 тысяч игроков исследовали мир Wartales, и многие провели сотни часов в нём, наслаждаясь игрой и делясь открытиями с другими геймерами», — подытожил господин Каннасс.

Разработчики также рассказали, что на сегодняшний день более миллиона пользователей Steam добавили Wartales в список желаемого. Такие высокие показатели вдохновляют команду на новые свершение, которые не заставят себя долго ждать. В ближайшее время ролевая игра получит несколько обновлений и технических правок.

Wartales — ролевая игра с открытым миром, в котором геймеру нужно вести отряд наёмников к богатству в огромной средневековой вселенной. Параллельно нужно исследовать мир, нанимать спутников, раскрывать тайны гробниц древних и, разумеется, получать награды.

«Прошла сотня лет с падения Эдоранской империи из-за невообразимой чумы, истощившей государство. Теперь в этих землях господствуют наемники, бандиты и грабители — понятие чести осталось в далеком прошлом.

Вам предстоит вести за собой отряд беспринципных наёмников через открытый мир, в котором бои, смерть и жажда наживы определяют вашу повседневную жизнь. В этой истории вы не герой, которому суждено спасти человечество. Ваша задача — выжить и добиться успеха во враждебном суровом мире. Любыми средствами…

Настраивайте навыки, снаряжение и внешность бойцов с помощью интуитивно понятной системы развития и создания предметов. Улучшайте лагерь с помощью предметов роскоши, снаряжения и инструментов, которые помогут отряду пережить тяготы непростой жизни», — гласит официальное описание игры в Steam.

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Wartales доступна для покупки в магазине Valve, текстовый перевод на русский язык тоже имеется. На момент написания данных строк проект собрал более 13 тысяч отзывов, из которых 91 % — положительный.