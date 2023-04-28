Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Атмосферная ролевая тактика про наёмников Wartales разошлась тиражом более 600 тысяч копий
Более 1 миллиона пользователей Steam добавили её в список желаемого.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Разработчики из студии Shiro Games раскрыли предварительную информацию о продажах своей тактической ролевой игры про наёмников Wartales. Как оказалось, с момента выхода проекта в раннем доступе и до сегодняшнего дня проект купили более 600 тысяч раз.

реклама

Напомним, версия 1.0 вышла совсем недавно — 12 апреля. Раньше Wartales находится в раннем доступе, пробыв там в совокупности почти полтора года. По последним данным, релиз финальной версии Wartales поспособствовал удерживанию проекта в почётном топ-10 магазина Valve по выручке. Разработчики поблагодарили фанатов тактической ролевой игры за проявленный интерес.

Так, генеральный директор студии Shiro Games Николя Каннасс дал понять, что сотрудники его команды переполнены благодарностью за положительные отзывы сообщества. «Более 600 тысяч игроков исследовали мир Wartales, и многие провели сотни часов в нём, наслаждаясь игрой и делясь открытиями с другими геймерами», — подытожил господин Каннасс.

Разработчики также рассказали, что на сегодняшний день более миллиона пользователей Steam добавили Wartales в список желаемого. Такие высокие показатели вдохновляют команду на новые свершение, которые не заставят себя долго ждать. В ближайшее время ролевая игра получит несколько обновлений и технических правок.

Wartales — ролевая игра с открытым миром, в котором геймеру нужно вести отряд наёмников к богатству в огромной средневековой вселенной. Параллельно нужно исследовать мир, нанимать спутников, раскрывать тайны гробниц древних и, разумеется, получать награды.

«Прошла сотня лет с падения Эдоранской империи из-за невообразимой чумы, истощившей государство. Теперь в этих землях господствуют наемники, бандиты и грабители — понятие чести осталось в далеком прошлом.

Вам предстоит вести за собой отряд беспринципных наёмников через открытый мир, в котором бои, смерть и жажда наживы определяют вашу повседневную жизнь. В этой истории вы не герой, которому суждено спасти человечество. Ваша задача — выжить и добиться успеха во враждебном суровом мире. Любыми средствами…

Настраивайте навыки, снаряжение и внешность бойцов с помощью интуитивно понятной системы развития и создания предметов. Улучшайте лагерь с помощью предметов роскоши, снаряжения и инструментов, которые помогут отряду пережить тяготы непростой жизни», — гласит официальное описание игры в Steam.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Wartales доступна для покупки в магазине Valve, текстовый перевод на русский язык тоже имеется. На момент написания данных строк проект собрал более 13 тысяч отзывов, из которых 91 % — положительный.

#shiro games #wartales #shiro unlimited
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы Dune: Spice Wars рассказали о находящемся в работе контенте для игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Статья, как не надо оптимизировать параметры более-менее новых видеокарт NVidia
40
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
50
Сравнение и тесты Core i5 12400 и Core i5 13400 с DDR4 - какой процессор выбрать в 2023 году
12
Несколько причин - почему не стоит покупать последнее поколение процессоров AMD и видеокарт Nvidia
29
10 ошибок при выборе комплетующих для игрового компьютера в 2023 году
26
Core 2 Quad Q9400 - 15 лет спустя
66
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра на AMD (Апрель)
1
Windows 11: скрытые функции, советы и рекомендации
13
Все про Cities: Skylines II - некстген графика, динамические сезоны, мультиплеер и судьба "Чирпера"
11
Пилот F-35 ВВС США: "Хьюстон, у нас проблемы - мой самолет не распознает российские ЗРК С-300"
2

Сейчас обсуждают

Za9c
17:29
Типичный современный высер ААА студии. Как можно выпустить настолько забагованное дерьмо? Есть же отдел тестировщиков, которые должны на всех конфигах из системных тербований тестить поделие своё и да...
Топовая RTX 4090 не справляется со Star Wars Jedi: Survivor
Шишенбекстор
17:29
не давай ему номер, он секс услуги будет свои рекламировать
На Украине заявили о готовности к началу контрнаступления
BigCar
17:25
Если у разработчиков руки из задницы, то и в Тетрисе RTX 4090 будет выдавать 35-45 кадров в 1080р.
Топовая RTX 4090 не справляется со Star Wars Jedi: Survivor
Mekanika
17:24
Ну вот, а я надеялся на пенсии наслаждаться Windows 10 50H2, но меня обманули! >:-|
22H2 является последней версией Windows 10
BigCar
17:22
Для какого разрешения ей мало 8 гигов?
GeForce RTX 4060 Ti устарела ещё до анонса – видеокарта получит 8 Гб медленной видеопамяти Samsung
Дмитрий
17:19
Win11 22Н2 22621.1555, предпоследний стабильный, установлен настроен и забекаплен! Можно ковырять! Восстановить так же 4-5 минут не проблема!)))
Microsoft отказалась от дальнейшего выпуска крупных обновлений Windows 10
Игорь Быков
17:19
В этом плане мне нравится андроид. Все устанавливается из автономных пакетов и не требует зависимостей вообще.
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
Ua_is_shit
17:19
параша это то место, где заканчивают свои дни такие как ты)) приказываю тебе хрюкнуть ещё в ответ) выполняй, рабыня)
Минобороны Украины: Украинское контрнаступление будет неожиданным
Артём Николаев
17:19
Нвидия как обычно. Тащит только те проекты, которые вышли до железки.
Топовая RTX 4090 не справляется со Star Wars Jedi: Survivor
Ua_is_shit
17:16
а за щеку тебе не дать? или это только твоей свиномамаше можно?)) звони напрямую Пригожину и адресок ему свой отправь заодно, найдутся свободные ребята, успокоят тебя раз и навсегда, чтоб не хрюкал по...
Минобороны Украины: Украинское контрнаступление будет неожиданным
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем