Есть разработчики ленивые, а есть такие, которые относятся к своим аудиториям с уважением. В какую когорту определять Arkane Studios, опубликовавшую системные требования своего «вампирского» боевика Redfall всего за пять дней до его релиза, решайте сами, ну а мы переходим к основной теме данной заметки.
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Итак, в целом системные требования Redfall не отличаются демократичностью: по программе «минимум» от вас потребуется обладать компьютером с процессором Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 580.
Если хочется чего-то большего, то готовьте уже ПК с Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 2700X и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 или Intel ARC (без уточнения). Что в первом, что во втором случаях вам необходимо освободить 100 Гбайт свободного пространства на накопителе, иметь не меньше 16 Гбайт оперативной памяти, ну и работать с операционной системой Windows 10.
Есть также и «ультравысокие» системные требования. От рекомендованных они отличаются только повышенными требованиями к видеокарте — GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT — и объёму оперативной памяти: не менее 32 Гбайт.
Релиз Redfall состоится 2 мая.