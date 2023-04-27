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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
«Вампирский» боевик Redfall обзавёлся системными требованиями: рекомендуют ПК с Core i7-9700K и видеокартой GeForce RTX 2080
В «минималках» всё, конечно, поскромнее.
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3070 Gigabyte за 50 тр с началом
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Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Есть разработчики ленивые, а есть такие, которые относятся к своим аудиториям с уважением. В какую когорту определять Arkane Studios, опубликовавшую системные требования своего «вампирского» боевика Redfall всего за пять дней до его релиза, решайте сами, ну а мы переходим к основной теме данной заметки.

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Итак, в целом системные требования Redfall не отличаются демократичностью: по программе «минимум» от вас потребуется обладать компьютером с процессором Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 580.

Если хочется чего-то большего, то готовьте уже ПК с Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 2700X и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 или Intel ARC (без уточнения). Что в первом, что во втором случаях вам необходимо освободить 100 Гбайт свободного пространства на накопителе, иметь не меньше 16 Гбайт оперативной памяти, ну и работать с операционной системой Windows 10.

Есть также и «ультравысокие» системные требования. От рекомендованных они отличаются только повышенными требованиями к видеокарте — GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT — и объёму оперативной памяти: не менее 32 Гбайт.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
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13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Релиз Redfall состоится 2 мая.

#bethesda softworks #arkane studios #redfall
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