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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: трейлер условно-бесплатного шутера Valorant по случаю запуска нового сезона
Новый герой тут появится в следующий раз, уж извините.
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Разработчики из компании Riot Games опубликовали новый трейлер условно-бесплатного шутера Valorant, посвящённый следующему сезону. Для тех, кто разбирается, речь идёт о третьем акте шестого эпизода. К сожалению, контента туда «завезли» не так много, как хотелось бы.

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Старт третьего акта шестого эпизода сопроводят запуском нового боевого пропуска, возвращением карты Bing и появлением нового режима рангового чемпионата. В самом трейлере нам показали привычный геймплей Valorant с его перестрелками в закоулках карт, использованием ультимативных способностей персонажей и другими вещами.

Особое внимание в ролике привлекают к себе скины оружия в духе ретро-игр. Поклонники интерактивных развлечений, заставшие консоли NES и Sega Mega Drive, должны особым образом оценить анимацию с «продувкой» магазина-картриджа перед установкой. Третий акт шестого сезона уже стартовал. А вот уже в следующем эпизоде должен появиться новый оперативник, карта и другой контент.

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Valorant доступна бесплатно на PC, монетизация в игре довольно щадящая: если вас раздражают пёстрые облики оружия в шутерах, то денег точно не придётся тратить.

#riot games #valorant
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