В мае выходит немало достойных внимания видеоигр, и вот, похоже, одной из них стало больше: сегодня разработчики фэнтезийной глобальной стратегии Age of Wonders 4 сняли эмбарго на публикацию рецензий на своё творение, благодаря чему выяснилось, что перед нами чуть ли не лучший проект в жанре.
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На момент публикации данной заметки средний рейтинг Age of Wonders 4 на агрегаторе OpenCritic составляет 89 баллов из 100 возможных, при этом все без исключения рецензенты рекомендуют новинку к прохождению. Если верить первым рецензиям, то в Age of Wonders 4 удалось не только сохранить отличительные геймплейные особенности франшизы, но и в значительной степени их развить, улучшив систему сражений и дипломатию.
Без недостатков, конечно же, не обошлось. Ни одна глобальная стратегия до сих пор не может избавиться от родовой травмы, а именно — не вполне адекватным поведением ИИ. Кроме того, журналисты отметили в целом слабенькую сюжетную линию. И если с ИИ посредством патчей ещё можно что-нибудь
Релиз Age of Wonders 4 состоится на следующей неделе — 2 мая. Причём не только на PC, но и на консолях текущего поколения.