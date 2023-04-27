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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Состоялся релиз стратегии Ash of Gods: The Way, похожей на The Banner Saga
Авторы сходства не скрывают. Да и сложно его не заметить.
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Разработчики из российский студии AurumDust объявили о выпуске карточной стратегии Ash of Gods: The Way. По такому случаю был представлен новый трейлер с кадрами игрового процесса и некоторыми сюжетными кат-сценами.

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В карточной стратегии Ash of Gods: The Way вы играете за Финна — юношу, единственный шанс которого предотвратить нападение соседней страны на его дом — это овладеть особенной карточной игрой «Путь», которую используют враги, чтобы обучить аристократов искусству военного дела.

По ходу действия игроку нужно будет проникать на турниры и подбираться поближе к элитным командирам. «Как поступить в случае успеха, решать вам. Просто помните — у ваших решений есть последствия!» — гласит официальное описание проекта.

Основной геймплей здесь достаточно прост: каждый ход игрок разыгрывает по одной карте персонажа и поддержки, а затем все его юниты устремляются к врагу и атакуют. Но настоящее испытание, как утверждают разработчики, заключается в составлении собственной колоды и в выборе комбинаций, а также в том, какие карты придержать до нужного момента. Эти правила действуют и для противников игрока — в большинстве случаев.

«Каждая битва в Ash of Gods: The Way — это тщательно проработанное испытание с особенными целями и противниками. Захватываете ли вы контрольные точки, защищаете своего командира от смертельно опасного воина или сражаетесь в серии дуэлей — чтобы победить, вам потребуется вся ваша изобретательность. Исход каждой битвы имеет значение!» — подчёркивают авторы Ash of Gods: The Way.

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На момент написания данного материала рейтинг Ash of Gods: The Way в Steam ещё не был сформирован из-за того, что оценок сами игроки наставили очень мало. Что ж, подождём.

#aurumdust #ash of gods the way
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