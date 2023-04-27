До выхода вампирского экшена Redfall остаются считанные дни, поэтому разработчики из Arkane при поддержке Bethesda Softworks сегодня опубликовали сопутствующий «релизный» видеоролик, призванный не только напомнить о скором релизе, но и в определённой степени ознакомить с будущим игровым процессом.
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Напомним, что в Redfall мы будем играть за группу выживших, которым предстоит ликвидировать вампирскую угрозу, просочившуюся в результате ошибки в ходе проведения эксперимента из параллельного мира в мир игровой. К сожалению, да, вампиры здесь — наши враги; одними из них мы не станем.
Релиз — 2 мая на PC и консолях текущего поколения.