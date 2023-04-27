Отправиться в увлекательное (наверное) путешествие можно будет уже со следующей недели.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

До выхода вампирского экшена Redfall остаются считанные дни, поэтому разработчики из Arkane при поддержке Bethesda Softworks сегодня опубликовали сопутствующий «релизный» видеоролик, призванный не только напомнить о скором релизе, но и в определённой степени ознакомить с будущим игровым процессом.

реклама

Напомним, что в Redfall мы будем играть за группу выживших, которым предстоит ликвидировать вампирскую угрозу, просочившуюся в результате ошибки в ходе проведения эксперимента из параллельного мира в мир игровой. К сожалению, да, вампиры здесь — наши враги; одними из них мы не станем.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Релиз — 2 мая на PC и консолях текущего поколения.