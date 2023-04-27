Дата выхода утекла ещё на днях.

Слухи о том, что боевик с мехами Armored Core VI Fires of Rubicon выйдет 25 августа, начали появляться в Сети с подачи инсайдеров ещё несколько дней назад. Сегодня же студия FromSoftware официально подтвердила эту информацию: отправиться в мир будущего, где люди сражаются с помощью роботов, являющихся, по сути, экзоскелетами, можно будет в указанный день на PC и консолях как текущего, так и прошлого поколений.

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Разработчики уточнили, что в плане геймплея в Armored Core VI Fires of Rubicon игроков ждут разнообразные задания, включающие в себя как простенькие в духе «найди и принеси», так и крупные, демонстрирующие масштабные баталии механизированных войск. «Мехов», к слову, можно будет изменять под конкретные предпочтения геймеров, выбирая им вооружения и настраивая внешний вид.

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Ждать осталось ещё четыре месяца, ну а пока что нашему вниманию представлен свежий геймплейный видеоролик.