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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: трейлер большого обновления Secrets of Gloomrot для успешного вампирского выживача V Rising
Новые зоны и улучшенные механики.
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Разработчики из независимой студии Stunlock показали геймплейный трейлер контентного обновления Secrets of Gloomrot для вампирского выживача V Rising. В свежем ролике демонстрируется ключевой контент грядущего апдейта: локации и битвы с противниками.

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Secrets of Gloomrot должно увеличить игровой мир, добавив туда два новые уникальные зоны. По здешней легенде, в этих областях проходили странные эксперименты с электричеством, поэтому сами земли были навсегда испорчены. Через какое-то время их облюбовали механизмы, элементали, мутанты и прочие твари.

Большое обновление для V Rising также введёт огромное количество другого контента, который должны по достоинству оценить фанаты вампирского выживача. Тут и целый набор изменений для уже имеющихся зон, и улучшенная магия с боевой системой. Игрокам также разрешат строить многоэтажные замки и создавать большее количество предметов в мастерской. Secrets of Gloomrot добавит в V Rising целых 13 боссов и 30 дополнительных видов врагов, а также новые способы перемещения и целую тонну свежей «косметики». Наконец, после выхода обновления в игре появятся парные пистолеты и двуручные мечи.

V Rising предлагает игроку почувствовать себя пробудившимся после столетий сна вампиром. Герою нужно здесь охотиться за кровью, чтобы восстановить силы, прячась от палящего солнца, и выжить. Параллельно придётся восстанавливать замок и превращать рядом живущих людей в своих верных слуг в «стремлении возвысить свою империю вампиров». Играть в V Rising можно как в одиночку, так и компании с друзьями.

«Исследуйте огромный мир, полный мифических ужасов и опасностей. Путешествуйте по густым лесам, открытой сельской местности и тёмным пещерам, чтобы обнаружить ценные ресурсы, встречая по пути как друзей, так и врагов. Путешествуйте по миру с товарищами-вампирами или охотьтесь в одиночку, грабя деревни, совершая набеги на бандитов и проникая во владения сверхъестественных чудовищ.

Держитесь в тени в дневное время, иначе палящий солнечный свет превратит вас в пепел. Бродите ночью и устраивайте охоту на своих жертв в темноте. Как вампир, вы должны утолить свою жажду крови, планируя свои стратегии в дневное и ночное время. Собирайте ресурсы и открывайте древние техники, чтобы обрести темные силы. Используйте свои новые знания, чтобы построить замок, где вы сможете хранить свою добычу и выращивать свою армию тьмы», — гласит официальное описание проекта.

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Контентное обновление Secrets of Gloomrot должно стартовать 17 мая. На данный момент V Rising находится в раннем доступе Steam. На момент публикации данного материала проект собрал 88 % положительных отзывов из более 54 тысяч написанных.

#v rising #stunlock studios
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