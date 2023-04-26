Ещё когда только состоялся релиз Star Wars Jedi Fallen Order, было очевидно, что проекту требуется продолжение. Вскоре после выхода «Павшего Ордена» Electronic Arts дала «зелёный свет» производству сиквела, и вот, уже в пятницу все желающие смогут продолжить приключения Кэла Кестиса. Сегодня же EA сняла эмбарго на публикацию первых рецензий от обозревателей, благодаря чему выяснилось, что перед нами качественный продукт.
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Рецензенты отмечают достойное развитие сюжетной линии, в которой Кэл Кестис уже не «зелёный» ученик, а настоящий джедай-мастер со всеми причитающимися способностями и навыками, и в целом удачное развитие заложенных в «Павшем Ордене» идей. Согласно первоначальной статистике, 88 % рецензентов рекомендуют Star Wars Jedi Survivor к прохождению.
Игра выйдет 28 апреля на актуальных платформах, коими в наши дни необходимо считать исключительно PC, PlayStation 5 и Xbox Series.