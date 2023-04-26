Оригинал вышел аж в 1992-м году.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Издательство Microids и разработчики из Microids Studio опубликовали новый трейлер научно-фантастического экшен-платформера Flashback 2. В отличие от прошлогоднего геймплейного тизера, новый наглядный материал действительно содержит в себе кадры с реальным игровым процессом.

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Действие Flashback 2 развернётся в 22-м веке, где человечество столкнулось с новой угрозой: беспощадные морфы под предводительством генерала Лазаруса задумали поработить всю вселенную и человечество заодно.

Главный герой экшен-платформера — агент Галактического бюро расследований Конрада Харта. В геймплейном плане Flashback 2 — это жанровый гибрид экшена, стелса и головоломки. А ещё здесь витает дух настоящего сюжетного приключения с неожиданными поворотами и развязками.

Оригинальная Flashback вышла аж в 1992 году и стала настоящим прорывом в мире экшен-игр, обретя культовый статус и армию поклонников. Данное заявление хоть и прописано разработчиками в тексте на странице игры в Steam, но является достаточно правдивым. Проект вошёл в список 100 лучших видеоигр в истории.

Ключевые особенности сиквела:

погрузитесь в яркий мир киберпанка и исследуйте множество игровых областей (Нью-Токио, Нью-Вашингтон, джунгли и не только);

используйте A.I.S.H.A. – смертельно опасное оружие с боевым ИИ;

захватывающий, динамичный и проработанный шутер-платформер;

3D-графика позволяет полностью погрузиться в игру;

разработчик – создатель оригинальной игры Поль Куиссе;

новый взгляд на легендарную игру;

увлекательный и проработанный экшн/шутер;

мощное оружие под управлением ИИ, способное адаптироваться к разным условиям;

научно-фантастическая вселенная, верная наследию оригинальной игры.

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Flashback 2 должен поступить в продажу в ноябре текущего года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Точную дату выхода разработчики до сих пор не называют.