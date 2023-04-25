Последнее время в игропроме проявляется одна неприятная тенденция: раздавая ключи доступа к пресс-версиям кому попало, издатели и разработчики потом страдают от огромного количества появляющихся сюжетных «спойлеров». Вот и Star Wars Jedi Survivor не стала исключением: как предупредила Electronic Arts, по Сети уже гуляют различные «спойлеры».
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Издательство призвало игроков быть внимательными и не портить себе впечатление от «Выжившего». Тех же, кто занимается публикациями «спойлеров», EA призвала проявлять уважение к другим, которым не хочется знать все особенности новинки ещё до её выхода.
Здесь необходимо отметить, что любые «спойлеры» — это проверка силы воли. Ничто, кроме любопытства, не мешает потерпеть и не читать материалы соответствующей направленности. Тем более что ждать выхода Star Wars Jedi Survivor осталось всего ничего: игра поступит в продажу через три дня — 28 апреля.