Уровень графического исполнения в The Lord of the Rings Gollum уже давно стал предметом насмешек, однако разработчиков и технических спонсоров это не сильно беспокоит. Сегодня, например, NVIDIA опубликовала видеоролик, демонстрирующий местную графику с использованием технологии трассировки лучей.
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Пользователи попытку NVIDIA сгладить общественное мнение касательно несоответствия технологического уровня The Lord of the Rings Gollum году её выпуска не оценили, заявив, что никакая игра света не спасёт от общего восприятия местной графики.
Как бы то ни было, не графикой единой живы видеоигры. Напомним, что в The Lord of the Rings Gollum мы примем роль Голлума/Смеагола, пытающегося разыскать и вернуть себе его «прелесть». Игра делает большой акцент на раздвоении личности Голлума, так что нам зачастую придётся идти наперекор желаниям одной из обитающих в этом тщедушном тельце личностей.
Релиз The Lord of the Rings Gollum состоится ровно через месяц — 25 мая — на всех актуальных платформах, включая и консоли прошлого поколения. Которым мы и должны быть «благодарны» за всё вышеперечисленное.