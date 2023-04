Никакая трассировка не спасёт от графики начала «нулевых».

Уровень графического исполнения в The Lord of the Rings Gollum уже давно стал предметом насмешек, однако разработчиков и технических спонсоров это не сильно беспокоит. Сегодня, например, NVIDIA опубликовала видеоролик, демонстрирующий местную графику с использованием технологии трассировки лучей.

реклама

Пользователи попытку NVIDIA сгладить общественное мнение касательно несоответствия технологического уровня The Lord of the Rings Gollum году её выпуска не оценили, заявив, что никакая игра света не спасёт от общего восприятия местной графики.

Как бы то ни было, не графикой единой живы видеоигры. Напомним, что в The Lord of the Rings Gollum мы примем роль Голлума/Смеагола, пытающегося разыскать и вернуть себе его «прелесть». Игра делает большой акцент на раздвоении личности Голлума, так что нам зачастую придётся идти наперекор желаниям одной из обитающих в этом тщедушном тельце личностей.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Релиз The Lord of the Rings Gollum состоится ровно через месяц — 25 мая — на всех актуальных платформах, включая и консоли прошлого поколения. Которым мы и должны быть «благодарны» за всё вышеперечисленное.