Все слухи подтвердились.

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В популярной королевской битве Apex Legends грядёт новый сезон — «Арсенал». Разработчики из компании Respawn Entertainment традиционно начали подготовительные мероприятия перед запуском, начав с публикации свежего эпизода цикла «Истории из Внешних Земель». Свежий ролик посвящён новому персонажу, которого зовут Баллистиком.

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В рамках грядущего сезона Apex Legends ждут следующие изменения:

улучшенное стрельбище;

обновлённый Край света;

обновления рейтингового режима;

систему оружейного мастерства — нужно выполнять задания и получать награды;

традиционно новый Боевой пропуск, который включает в себя легендарные облики, переменные раскраски и многое другое.

Сезон «Арсенал» стартует в Apex Legends 9 мая. Через несколько дней разработчики представят геймплейный трейлер Баллистика, а буквально через несколько часов в игре начнётся коллекционное событие «Вуаль» с 24 легендарными обликами.

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Что до самой Apex Legends, то у неё всё хорошо: королевская битва удерживает топовые позиции в Steam по «онлайну», а её авторы регулярно выпускают обновления с новыми скинами, режимами и прочими штуками.