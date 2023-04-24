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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Blizzard огласила системные требования Diablo IV — для 1080p@60 fps рекомендуется компьютер с видеокартой не слабее GeForce GTX 970
Ну, это если хочется играть при нормальных настройках качества.
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Полтора месяца осталось до выхода Diablo IV, и вот, Blizzard активно говорится к данному событию. Сегодня компания огласила системные требования новинки, дабы игроки примерно представляли себе, насколько мощным должен быть их компьютер, чтобы воспроизводить Diablo IV. Забегая немного вперёд, отметим, что системные требования новинки полностью адекватные, даже более того — демократичные.

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Минимальные (разрешение 1080p, 30 fps, низкие настройки качества) требования:

  • процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-8350;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 280;
  • 90 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10 версии 1909 или более свежая.

Средние (разрешение 1080p, 60 fps, средние настройки качества) системные требования:

  • процессор: Intel Core i5-4670K или AMD Ryzen 1300X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470;
  • 90 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10 версии 1909 или более свежая.

Высокие (разрешение 1080p, 60 fps, высокие настройки качества) системные требования:

  • процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 2700X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Rdeon RX 5700 XT;
  • 90 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10 версии 1909 или более свежая.

Ультравысокие (разрешение 4K, 60 fps, ультравысокие настройки качества) системные требования:

  • процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 2700X;
  • 32 Гбайта оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080/GeForce RTX 40 Series или AMD Radeon RX 6800 XT;
  • 90 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10 версии 1909 или более свежая.
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Релиз Diablo IV назначен на 6 июня, а с 12 по 14 мая пройдёт «стресс-тест» игровых серверов. По сути, последняя открытая «бета» перед релизом.

#blizzard #diablo iv
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