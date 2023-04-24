Несмотря на то, что зомби-боевик Dead Island 2 получил очень сдержанные оценки прессы и игроков, последние всё же с удовольствием приобретают новинку. Как стало известно из свежего пресс-релиза Deep Silver и Dambuster Studios, всего за три дня с момента релиза Dead Island 2 приобрели более миллиона человек.
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Напомним, что Dead Island 2 — это многострадальный долгострой, анонс которого состоялся ещё в 2014 году. Проект переходил из рук в руки, а в 2018 году его производство было полностью перезапущено уже силами коллектива Dambuster Studios. Как отметили обозреватели, по итогу ничего примечательного из Dead Island 2 не вышло: стандартный, ничем не примечательный представитель жанра в банальном сеттинге и с избитым геймплеем без всяческих новых идей.