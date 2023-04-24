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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Шутер про космических пиратов Marauders в антураже альтернативных 1990-х получит крупное обновление с новым крейсером
Который можно будет ограбить.
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Разработчики из студии Small Impact Games рассказали, что крупное обновление United Allies для их шутера про космических пиратов Marauders должно выйти уже в начале текущей недели — 25 апреля, если точно. Апдейт добавит в игру 14 новых кораблей для самих пиратов, а также большой крейсер. Последний можно будет ограбить, забрав оттуда всю ценную экипировку и разный «лут».

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По случаю объявления даты анонса разработчики также представили новый геймплейный трейлер, в котором пиратские корабли ведут ожесточённые бои в поясе астероидов. Позже в этом же ролике нам показывают привычный шутер от первого лица в декорациях полузаброшенной станции.

Грядущий апдейт для Marauders также добавит в игру бесконтактный голосовой чат, а также возможность совершать действия прямо в полёте, через шлюзы кораблей. Будут там ещё новые пушки, новые геймплейные механики и многое другое.

Marauders — многопользовательский тактический шутер с видом от первого лица, действие которого происходит во вселенной научно-фантастической антиутопии альтернативных 1990-х. В этом мире Первая мировая война так и не закончилась, а индустриализация Земли дошла до предела, вынудив людей покинуть родную планету.

Главный герой Marauders — космический пират, которому нужно выжить в космосе на собственном корабле. В каждом матче у геймеров будет возможность улучшать снаряжение с помощью ценных материалов, добытых в ходе дерзких набегов на неповоротливые межзвездные фрегаты.

«Приготовьтесь к высадке на астероиды, не теряйте бдительность и держите противников на мушке, чтобы не дать им добраться до ценных ресурсов быстрее вас. Выживайте в одиночку или в команде из трех игроков. Приготовьтесь к реалистичным боевым столкновениям с вражескими командами и ИИ. Сохраняйте лучшее снаряжение для следующих матчей, улучшайте оружие с помощью модификаций и повышайте шансы на выживание, открывая новые предметы за накопленный опыт. Повысьте огневую мощь своего корабля, постройте абсолютно новое судно из награбленных ресурсов или захватите чужое силой», — гласит официальное описание игры в Steam.

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На момент написания данной заметки у проекта было в магазине Valve 78 % положительных отзывов из более 8,8 тысячи написанных.

#team17 #marauders #small impact games
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