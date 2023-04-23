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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Клифф Блезински предложил воскресить свой с треском провалившийся боевик LawBreakers
Господин Блезински понимает, что это уже давно никому не надо?
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В своё время Клифф Блезински анонсировал на словах весьма амбициозный проект LawBreakers, представлявший собой «антигравитационный» боевик, действие которого разворачивается в мире с изменившимися законами физики (отсюда, собственно, и название LawBreakers — «нарушители закона»). На практике, к сожалению, боевик оказался полным провалом, который не пережили ни сам проект, ни созданная Блезинским для его разработки студия.

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Конец истории LawBreakers состоялся в сентябре 2018 года, и с тех пор о нём даже не вспоминали. До недавних пор. На днях Клифф Блезински активизировался в Twitter и даже призвал издательство Nexon, владеющее правами на LawBreakers, возродить данный проект.

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Зачем и кому это надо, непонятно, учитывая тот факт, что LawBreakers провалилась отнюдь не просто так и не по воле судьбы, а по причине крайне слабого по всем параметрам игрового процесса. Очевидно, что без масштабной переделки всей игры ни о каком воскрешении не имеет смысла даже мечтать.

#lawbreakers
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