Славянские мифы можно продавать. А вы как думали?

Издательство HypeTrain Digital и разработчики из пермской студии Morteshka объявили о выходе своей мрачной приключенческой карточной игры Black Book на платформе iOS. Проект уже доступен для бесплатного скачивания, но нужно помнить, что без денег у вас получится ознакомиться только с прологом и бесконечным режимом. Остальной контент разработчики предлагают купить за 499 рублей.

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Мобильная версия Black Book практически ничем не отличается от версий игры для ПК и консолей. Закономерным правкам подверглось только управление, что и так понятно. Напомним, Black Book — это история о молодой колдунье Василисе, которая отправилась на поиски силы Чёрной книги для спасения своего возлюбленного. В своём путешествии девушка сражается с нечистой силой в ожесточённых карточных боях. Исследование мира и общение с мифическими существами тут тоже имеется.

Black Book была достаточно тепло принята публикой: в Steam у неё имеется 94 % положительных отзывов из более 3,7 тысяч написанных. К тому же, за первые 20 дне с начала продаж (это ещё в 2021 году было) игра разошлась тиражом в 100 тысяч копий. К сожалению, актуальной информации по этому поводу издательство пока не представило.

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Что касается версии для iOS, то на момент написания данного материала она занимала 20-е место в топе популярных карточных игр App Store.