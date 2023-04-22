Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Карточная игра Black Book вышла на iOS
Славянские мифы можно продавать. А вы как думали?
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Издательство HypeTrain Digital и разработчики из пермской студии Morteshka объявили о выходе своей мрачной приключенческой карточной игры Black Book на платформе iOS. Проект уже доступен для бесплатного скачивания, но нужно помнить, что без денег у вас получится ознакомиться только с прологом и бесконечным режимом. Остальной контент разработчики предлагают купить за 499 рублей.

реклама

Мобильная версия Black Book практически ничем не отличается от версий игры для ПК и консолей. Закономерным правкам подверглось только управление, что и так понятно. Напомним, Black Book — это история о молодой колдунье Василисе, которая отправилась на поиски силы Чёрной книги для спасения своего возлюбленного. В своём путешествии девушка сражается с нечистой силой в ожесточённых карточных боях. Исследование мира и общение с мифическими существами тут тоже имеется.

Black Book была достаточно тепло принята публикой: в Steam у неё имеется 94 % положительных отзывов из более 3,7 тысяч написанных. К тому же, за первые 20 дне с начала продаж (это ещё в 2021 году было) игра разошлась тиражом в 100 тысяч копий. К сожалению, актуальной информации по этому поводу издательство пока не представило.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что касается версии для iOS, то на момент написания данного материала она занимала 20-е место в топе популярных карточных игр App Store.

#black book #morteshka #hypetrain digital
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тепло принятая публикой карточная игра Black Book выйдет на iOS
Единственное дополнение к самобытной карточной игре Black Book сделают временно бесплатным
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В России заявили о готовности использовать на Украине авиабомбы повышенной мощности от 3 до 5 тонн
31
Российский БПЛА "Ланцет-3" взорвал патрульное судно Украины под Запорожьем, инцидент попал на камеру
5
8 лучших видеокарт для недорогих игровых компьютеров в 2023 году — практичная экономия
1
Ещё раз про триумф ATi Radeon или ответ товарищу Dimkahon
56
Рассмотрим один из основных способов обновления BIOS на персональном компьютере
10
ВВС США пожаловались на агрессивное поведение и экстремальные маневры российских Су-35 в Сирии
28
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 2
9
Как блогеры жонглируют результатами тестов
33
Пакт Молотова-Риббентропа как величайшая победа советской дипломатии
22
Успехи и провалы самой красной компании в мире - AMD
52

Сейчас обсуждают

for2ne
17:33
Чел, ты 3060ti купил, чел)))
Отсутствие интереса к GeForce RTX 4070 сократило объем ее выпуска и снизило цены на RTX 4060 Ti
Saf- Saf
17:31
нет его правда ни хрена)))
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Himis
17:27
Тоже падажду 5070ти или 5080 со своей 3060ти
Отсутствие интереса к GeForce RTX 4070 сократило объем ее выпуска и снизило цены на RTX 4060 Ti
Вассисуалий Лоханкин
17:26
Огрызок 8 гигов за 400 бачей? А у нас будет 400+100+50 =550$ минимум? Даром не надо, подавись, (Ш)кур(т)ка!
Новая RTX 4060 Ti может получить довольно бюджетный ценник: $399
Saf- Saf
17:23
Только вот тогда, сами пендосы, так не считали, а теперь пендосам реально страшно))) Великая депрессия покажется раем.... "Макрон говорит, что дедолларизация - это вариант" - пендосы беспокоятся))) ht...
Нашего полку прибыло: Президент Бразилии во время визита в Китай призвал мир отказаться от доллара
Mur
17:22
Готов был приобрести 4070 с уменьшенным радиатором, так как только с ним она влезет в мой корпус. Ну что ж, смысла не вижу покупать ничего из 40-й серии, слишком всё топорно и безграмотно. Остаюсь на ...
Отсутствие интереса к GeForce RTX 4070 сократило объем ее выпуска и снизило цены на RTX 4060 Ti
REY_B_
17:22
Да Германия уже сама себе и ответила. Прямо по самому святому! По свиным колбаскам и пивасику! - За 2022 год, производство свинины в Германии сократилось более чем на 8%. И это сокращение уже 6 год по...
МИД РФ зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатов из Германии
Mur
17:20
3060 ti будет мощнее новой видеокарты.
GeForce RTX 4060 Ti может получить рекомендованную цену 399 долларов США
nukemall
17:19
Американские пилоты как-то раз неуправляемыми ракетами нефтеперерабатывающий завод обстреляли, а уж роняли они всякое десятки если не сотни раз, в том числе и на города.
В России заявили о готовности использовать на Украине авиабомбы повышенной мощности от 3 до 5 тонн
Mur
17:19
Да у её имя анАлина уже не вызывает доверия.
МИД РФ зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатов из Германии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем