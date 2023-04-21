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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Dota 2 получила масштабное обновление с увеличенной на 40 % картой
Знатоки утверждают, что апдейт получился крайне знаковым.
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Разработчики популярной онлайн-игры Dota 2 опубликовали масштабный патч 7.33, получивший название «Новые горизонты» (New Frontiers), который действительно открывает и меняет собой очень многое. Из ключевых изменений следует упомянуть следующее: расширенную карту, новый тип героев, видоизменённый алгоритм подбора матча и оптимизированный интерфейс.

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Самое важное и наиболее заметное изменение патча — увеличение карты на 40 % во всех четыре стороны. На обновлённой локации появились новые сооружения, а отдельный список старых был существенным образом переделан. Разработчики заверяют, что линии не отдалились друг от друга, а все необходимые для победы элементы по-прежнему находятся в центре локации. Valve убеждена, что расширение карты понравится игрокам, и они примутся выстраивать обновлённые алгоритмы действий.

С выходом увеличенной карты Valve приняла решение добавить на неё Парные порталы — связанные между собой проходы в углах локации. Порталом сможет воспользоваться любой герой с трёхсекундной задержкой.

В связи с обновлёнными параметрами карты обновил свой паттерн поведения Рошан, который променял своё логово у реки на два новых обиталища в противоположных углах карты. Днём он живёт на стороне Света, ночью — на стороне Тьмы. Рошан прогуливается между своими логовами с помощью Парных порталов. Список выпадающих предметов после расправы над данным существом также обновился. К тому же, одолеть его стало сложнее из-за увеличенной брони и прироста здоровья в минуту.

На новых краях карты появилось 12 лагерей нейтральных созданий. Почти все из них привязаны к четырём областям: Колодцу, Кладбищу, Статуе и Шахте. Причём, в каждом из районов существа получают уникальные усиления. Также разработчики проложили два новых прохода с баз рядом с третьими башнями сложной линии. Воспользоваться ими могут только хозяева базы.

Новыми мини-боссами на карте стали Терзатели. Они не атакуют в ответ, но возвращают часть полученного урона, возрождаясь каждые 10 минут. После каждого убийства Терзатель становится сильнее. Ещё на карте появились 8 Смотрителей, которых можно активировать и получить обзор в ограниченном радиусе. Противники могут уничтожать включённых Смотрителей, но те будут возрождаться через 2 минуты.

Наконец, Dota 2 получила новый тип героев — универсальные. У них нет основного атрибута (силы или ловкости), зато они получают бонус +0,6 к урону от атак за единицу любого атрибута. Игра получила систему рейтинга Glicko, которая должна более точно определять показатели геймера, но для её работы нужно пройти этап калибровки.

Из прочих изменений можно отметить следующее:

  • сокращена продолжительность эффектов, выводящих жертву из строя, а невосприимчивость к магии поменяли на невосприимчивость к эффектам;
  • нейтральные предметы больше не остаются на земле после убийства существ. Вместо этого игрокам выдают жетоны, которые можно потратить на один из пяти случайных артефактов соответствующего разряда;
  • обновлённый интерфейс может отображать больше данных — скорость атаки, сопротивление магии теперь всегда показываются у портрета персонажа;
  • артефакт Black King Bar применяет развеивание и даёт невосприимчивость к эффектам.

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Valve также напомнила, что Берлинский мейджор по Dota 2 начнётся уже 26 апреля, а стадия плей-офф стартует 5 мая. Целых 19 команд поборются за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов. Что до «Новых горизонтов», то все подробности масштабного апдейта собраны на отдельный странице официального сайта Dota 2.

#valve #dota 2
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