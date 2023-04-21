Для дебютного проекта студии Mundfish ретрофутуристический боевик Atomic Heart, вне всяких сомнений, является большим успехом. Причём факт успеха подтверждается не только словами, но и статистикой, согласно которой, издательство Focus Entertainment, которое отвечало за распространение Atomic Heart за рубежом, назвало продажи боевика превзошедшими его начальные ожидания.
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Конкретные цифры компания Focus Entertainment называть не стала, но отметила, что выручка за прошлый финансовый год (с 1 апреля 2022-го по 31 марта 2023-го) увеличилась более чем на 36 % по сравнению с результатом за позапрошлый финансовый год и составила 194 миллиона евро.
Помимо Atomic Heart лепту в достижение данного результата внесли A Plague Tale Requiem, Evil West, Insurgency Sandstorm, долгосрочная поддержка SnowRunner и другие игры.
Следует отметить, что статистикой продаж не делится и сама студия Mundfish. О чём это может свидетельствовать, сказать трудно. Возможно, в студии ждут, пока статистика не достигнет красивого «круглого» показателя. Но проблема в том, что этого можно не дождаться.