Есть удивительные штуки.

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Компания Capcom провела презентацию грядущего файтинга Street Fighter 6, в рамках которой в подробностях рассказала о режиме «Чемпионат мира», а также представила первый набор дополнительных персонажей. В рамках тематического стрима были обнародованы ещё кое-какие детали об игре. О самом важном мы сейчас и расскажем.

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Итак, «Чемпионат мира» — это одиночный сюжетный режим с механиками ролевой игры, в котором геймеры будут посещать разные места мира. Участие в данном режиме предполагает создание уникального персонажа в редакторе. Уже сейчас авторы говорят о проработанной системе персонализации героев.

«Чемпионат мира» позволит новичкам выполнять задания и учиться приёмам у культовых персонажей вселенной Street Fighter. Во время таких путешествий персонаж игрока будет развиваться и прокачиваться в соответствии с предложенным древом навыков. Разработчики поощряют создание самых удивительных комбинаций.

Участвуя в сражениях в рамках режима «Чемпионат мира», аватарам геймеров разрешат даже питаться и восполнять силы, а также получать тем самым нужные усиления или снимать действие негативных эффектов. В этом новом режиме игрок сможет даже бросать вызов прохожим в мире, оттачивая свои навыки.

В первый год после релиза Street Fighter 6 файтинг получит дополнения с четырьмя героями, вот как выглядит список ожидания с разбивкой по этапам:

Рашид — лето 2023-го.

А.К.И. — осень 2023-го.

Эд — начало зимы 2024-го.

Акума — весна 2024-го.

Также Capcom выпустила демоверсию Street Fighter 6 на консолях PS4 и PS5. Она позволяет ознакомиться с простыми приёмами в режиме «Обучение», опробовать парочку героев в режиме «Знакомство с персонажем», а также изучать некоторые возможности режима «Чемпионат мира».

Например, в случае с последним авторы предоставляют возможность поближе познакомиться с редактором персонажей. Причём, созданного в демоверсии персонажа разрешат перенести в финальную версию игры. Демоверсия Street Fighter 6 также выйдет на Xbox и ПК, но случится это только 26 апреля.

В рамках презентации Capcom ещё рассказала о переработанных рейтинговых матчах, расширенных настройках звука, а также функции «боевого урона». Последняя позволяет отображать на врагах порезы, синяки и пот по мере развития боя. Данную настройку можно отключить, если что.

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Релиз Street Fighter 6 запланирован на 2 июня на ПК, PlayStation и Xbox Series. Игра гарантированно получит перевод на русский язык.