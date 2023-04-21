Во время пандемии коронавируса, которую многие называют коронабесием, ведь на её фоне, особенно в западных странах, откровенно попирались базовые права человека, произошла масса негативных для общества изменений. Тем не менее, некоторые полезные вещи из данного периода почерпнуть всё же удалось: например, разработчики игр выяснили, что можно трудиться дома, при этом фактически не теряя в производительности. Но пандемия осталась в прошлом, а это значит, что можно восстанавливать прежний режим работы, не связанный с экстренными ограничениями. Одной из первых вернуть всё на круги своя решила Blizzard, заявившая, что «лафа» окончена, пора возвращаться в офис.
реклама
И многим безответственным сотрудникам, которые почему-то решили, что они устроились не на работу, где слово начальника — закон, а в детский садик, это не понравилось, и они стали искать других работодателей. Как отмечают высокопоставленные разработчики World of Warcraft, вышеизложенное положение дел привело к тому, что команда девелоперов культовой MMORPG уже потеряла многих талантливых сотрудников, и «тренд» на поиск другого места работы у них не меняется.
В частности, как в беседе с IGN заявил один из представителей Blizzard, за время пандемии в компании появились сотрудники, которые удалённо работают в других городах с доступной арендой жилплощади, а с необходимостью работать очно на своём рабочем месте в офисе их фактически вынуждают переселяться в Лос-Анджелес с космической стоимостью аренды, при этом не компенсируя возросшие затраты.
Чем вся эта история закончится для Blizzard, неясно, однако экономическая ситуация в мире ухудшается столь стремительно, что поведение сотрудников компании выглядит как минимум инфантильным.