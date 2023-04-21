От этого зависит буквально всё.

Издательство Devolver Digital и разработчики из студии Pastagames анонсировали KarmaZoo — весёлый платформер для совместной игры, где до 10 человек одновременно могут создать команду и пустить в ход 50 разных персонажей, чтобы «замкнуть петлю и получить карму».

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Главный смысл KarmaZoo заключается в умении игроков помогать друг другу, объединяя усилия и получая удовольствие от сотрудничества, даже когда что-то идёт не так. Разработчики обещают, что в их новом проекте будет много смешных моментов и много возможностей завести друзей из числа совершенно случайных пользователей, которые тоже захотят играть вместе и зарабатывать ценный ресурс — ту самую карму.

Карма в мире KarmaZoo нужна для открытия других персонажей или способностей для новых забегов. Заработать её можно не только помогая товарищам по команде в достижении цели, но также путём жертвования своего персонажа в момент преодоления им большой трудности.

«В гости пришли друзья или семье нечем заняться? Режим тотема позволит играть на одном экране всей вашей компании. Устройте турнир, в котором до 8 игроков смогут сразиться в серии быстрых мини-игр и коротких испытаний.

Играть и помочь своей команде зарабатывать карму может и опытный игрок, и абсолютный новичок — просто по-разному. Это игра для вас! Она доступна на 22 языках и позволяет играть вместе игрокам на ПК и консолях, а также позволяет создавать закрытые сетевые лобби в режимах петли и тотема, чтобы играть с друзьями. До встречи в KarmaZoo!» — гласит официальное описание игры в Steam.

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KarmaZoo должна выйти летом текущего года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.