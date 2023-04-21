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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Стратегия Victoria 3 получит дополнение Voice of People с яркими агитаторами и не только
Виктор Гюго, Карл Маркс, Роза Люксембург — много там их.
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Разработчики из студии Paradox Development совместно с издательством Paradox Interactive анонсировали новое дополнение к своей глобальной экономической стратегии Victoria 3. Аддон получил название Voice of People, он посвящён противостоянию между реформистами, реакционерами и революционерами.

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Ключевой особенностью дополнения станут так называемые агитаторы — исторические фигуры, которые смогут оказывать влияние на всё происходящее в отдельно взятой стране, меняя убеждения её населения. Среди них будут Джузеппе Мадзини, Виктор Гюго, Роза Люксембург, Джон Браун, Карл Маркс и другие известные личности.

Агитаторы — это новый тип персонажей, которые объединяют ваше население для поддержки политических движений, соответствующих их идеологии. Агитаторы встряхнут вашу внутреннюю политику, действуя независимо от своих групп интересов. Усиливая власть снизу, агитаторы выполняют функцию, противоположную петициям групп интересов, которые отражают требования политической элиты. В зависимости от того, насколько цели игрока совпадают с их целями, агитаторы могут стать большой проблемой или ценным союзником в политической программе.

Игроку нужно будет взаимодействовать с агитаторами его страны, назначая их лидерами заинтересованных групп или ставя во главе войск. Игроков также ждут новые события и решения.

Voice of People добавит не только красивый синий скин пользовательского интерфейса в стиле барокко, но и совершенно новую бумажную карту мира во французском стиле. Что касается артов агитаторов, то разработчики делают для каждого из них собственный уникальный внешний вид, включая одежду и реквизит.

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С остальными особенностями дополнения можно ознакомиться, перейдя на отдельную страницу с описание в Steam. Оригинальная Victoria 3 вышла 25 октября прошлого года, за это время проект собрал более 20 тысяч отзывов, из которых положительных только 67 %.

#paradox interactive #paradox development #victoria 3
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