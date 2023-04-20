А геймплей показала, видимо, чтобы мы опять усомнились в способностях современных девелоперов.

Несмотря на то, что идея магических боевиков не нова, создать популярный проект в данном сеттинге современным разработчикам не удаётся: слишком сложно оказывается соблюсти баланс и при этом сделать игровой процесс увлекательным. Но пытаться всегда имеет смысл, и вот, одной из новых попыток стал боевик Immortals of Aveum от студии Ascendant при поддержке издательства Electronic Arts. О его существовании известно уже сравнительно давно, ну а сегодня состоялась премьера его игрового процесса.

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Вместе с тем разработчики объявили системные требования новинки. Если коротко, то, глядя на игровой процесс, они вызывают массу вопросов. Дело в том, что минимальные требования, которые в данном случае соответствуют разрешению 1080p при 60 кадрах в секунду на средне-низких настройках качества, включают в себя процессор Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 3700X, 16 Гбайт оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Super или AMD Radeon RX 5800 XT.

Рекомендованные требования же ещё удивительнее: для разрешения 1440p при 60 кадрах в секунду и средне-высоких настроек качества разработчики советуют процессор Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5700X с 16 Гбайтами оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti или AMD Radeon 6800 XT.

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Релиз Immortals of Aveum запланирован на 20 июля.