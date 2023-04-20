Похоже, у Dead Island 2, помимо ничем не впечатляющего игрового процесса, появился ещё один повод получить крайне сдержанные оценки. Как выяснили журналисты издания DSO Gaming, в Dead Island 2 применяется система DRM-защиты Denuvo.
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Официально об этом факте нигде упоминаний нет, однако журналисты заметили, что при попытке запустить игру на новом устройстве у них появилось предупреждение от Denuvo с препятствованием запуску новинки. Кроме того, в глаза журналистам бросился исполняемый файл Dead Island 2 объёмом, превышающим 400 Мбайт, что является одним из основных свидетельств «зашитой» в него защиты.
Релиз Dead Island 2 состоится уже завтра на всех актуальных платформах. Впрочем, по Сети уже вовсю гуляют многочасовые записи игрового процесса, из которых следует, что перед нами просто ещё один зомби-боевик без собственного шарма и без какой бы то ни было уникальности. Впрочем, именно этого и следовало ожидать от проекта с такой сложной судьбой: по-другому в игропроме, к сожалению, не бывает.