Похоже, это к лучшему.

Хотя жанр королевских битв пережил пик своего развития, Ubisoft, опоздав на этот праздник жизни, до последнего пыталась откусить кусочек данного зачерствевшего пирога с прокисшим кремом. Так в своё время Ubisoft выпустила провальный «батл рояль» Hyper Scape, который затем был быстро забыт и ушёл в небытие, а недавно компания якобы отменила королевскую битву по мотивам Splinter Cell. По крайней мере, об этом утверждает портал Insider Gaming, ссылаясь на некоего якобы участника тестирования данного проекта.

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Со слов этого инсайдера удалось выяснить, что королевская битва по Splinter Cell ковалась по канонам жанра: в ней должна была применяться механика оперативников с уникальными способностями, а целью игрового процесса было сражение в режиме от третьего как с «живыми» противниками, так и с управляемыми компьютером. Проще говоря, речь идёт о PvPvE-формате игрового процесса.

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По какой причине проект был отменён, неизвестно, но логичнее всего будет предположить, что жанр уже перенасыщен, и новичкам в нём пробиваться, особенно без достойной реализации геймплея, как показала история с Hyper Scape, фактически невозможно.